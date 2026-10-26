Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва победил во втором туре президентских выборов 25 октября и возглавил страну в четвертый раз.

Об этом сообщает The Guardian.

Президентские выборы в Бразилии 2026: что известно

По окончательным результатам подсчета голосов, Лула да Сильва получил 51,79% поддержки избирателей, или 64 256 232 голоса. Его соперник Флавио Болсонару набрал 48,21%, или 59 826 041 голос.

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Разница между кандидатами составила более 4,4 млн голосов.

При этом в первом туре выборов, который состоялся в начале октября, Лула да Сильва уступил Болсонару примерно 2,2 млн голосов. Однако во втором туре действующий президент получил больше поддержки.

По данным The Guardian, это первый случай с конца 1980-х годов, когда кандидат смог победить на президентских выборах в Бразилии после поражения в первом туре.

Аналитики объясняют такой результат ростом явки избирателей в ключевых регионах страны.

81-летний Лула да Сильва уже возглавлял Бразилию в 2003–2010 годах, а в 2022 году вернулся на пост президента, победив Жаира Болсонару.

На этот раз его соперником стал 45-летний Флавиу Болсонару — сын бывшего президента Бразилии.