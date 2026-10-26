Бывший президент Сербии Александар Вучич признал поражение своего политического списка на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщает сербский телеканал N1.

Выборы в Сербии 2026: что известно

По предварительным оценкам, оппозиционный Студенческий список может получить от 135 до 140 мест в 250-местном парламенте Сербии. Для формирования большинства нужно как минимум 126 депутатских мандатов.

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Студенческий список сформировался на волне массовых антиправительственных протестов, участники которых больше года требовали проведения досрочных выборов.

Комментируя предварительные результаты голосования, Александар Вучич признал, что его политическая сила потерпела поражение.

— Результатов у нас нет, многие будут удивлены, а ты поймешь, как сильно некоторые лгали. Но, судя по стратифицированной выборке, ясно, что мы эти выборы проиграли, — заявил он.

В то же время Вучич подчеркнул, что его список получил поддержку среди сербов, проживающих в Республике Сербской, Черногории, Северной Македонии и Косово.

На фоне сообщений о победе оппозиции сторонники Студенческого списка начали собираться в центре Белграда, а в штабе политической силы начались празднования.

Несмотря на признание поражения, Вучич раскритиковал политических оппонентов и заявил, что они якобы действовали в интересах внешних сил.

Он поздравил победителей выборов, но назвал их исполнителями грязной работы, которые, по его словам, реализовывали чужой план по свержению суверенной страны.

— На какой-то момент вам это удалось. Надолго ли? Посмотрим, — заявил Вучич.

Он также упомянул сербскую правозащитницу Наташу Кандич, заявив, что победила ее политика при значительной поддержке из-за рубежа.

В то же время Вучич заверил, что не хочет беспорядков и столкновений после выборов и будет вести себя ответственно.

При этом он подчеркнул, что не собирается прекращать политическую деятельность.

— Никто никуда не сбежит, — заявил он.

Вучич предсказал введение санкций против России

Отдельно Александар Вучич прокомментировал возможные изменения во внешней политике Сербии после прихода оппозиции к власти.

По его словам, новое руководство страны может ввести санкции против России уже весной следующего года.

— К марту или апрелю у вас введут санкции против Российской Федерации. Они сделают все то, о чем не хотели тебе говорить, — заявил Вучич.

Он представил это как одно из возможных последствий победы Студенческого списка.

Зеленский отреагировал на победу Студенческого списка в Сербии Президент Украины Владимир Зеленский поздравил оппозиционный Студенческий список с победой на досрочных парламентских выборах в Сербии и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между странами. Об этом глава государства написал в соцсети X 26 октября. — В Сербии произошли перемены — победа Студенческого списка, и это, очевидно, новая страница в истории страны и народа, — отметил Зеленский. Президент пожелал Сербии успехов, развития и теплых отношений с европейским сообществом. Он также поблагодарил сербскую сторону за уважение к украинскому народу, государству и его независимости. — Готовы и дальше расширять наше сотрудничество, и пусть все добрые надежды людей в Сербии сбудутся, — подчеркнул Зеленский.

Что известно о Студенческом списке в Сербии Студенческий список — это оппозиционное движение, которое сформировалось на основе студенческих протестов против политики сербских властей. Участники протестов почти два года требовали политических перемен в стране, в частности проведения досрочных парламентских выборов. В избирательный список вошли 250 кандидатов, выдвинутых студентами. Среди них — преподаватели университетов, врачи, предприниматели, деятели культуры и общественные активисты из разных регионов Сербии. Возглавляет список кардиолог, профессор медицинского факультета Университета Нови-Сада Илья Срданович. Он называет себя первым среди равных, подчеркивая коллективный характер студенческого движения.

Ранее Александар Вучич распустил парламент Сербии и назначил досрочные выборы на 25 октября.

Проведение выборов более года требовали участники студенческого протестного движения, которое стало одним из главных факторов политического кризиса в стране.

Вучич объяснял решение о досрочных выборах общественной напряженностью и необходимостью сохранения политической стабильности.