Российская Федерация намерена использовать предстоящий раунд дипломатических переговоров по войне против Украины, чтобы добиться от Запада уступок, которые могут существенно ослабить оборонный потенциал НАТО.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Как РФ хочет ослабить НАТО переговорами по Украине

Помощник кремлевского диктатора по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о необходимости привлечения европейских стран в переговорный процесс между российскими, украинскими и американскими чиновниками, аргументируя это ключевой ролью Европы в будущих договоренностях.

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Однако данные источников издания среди дипломатов утверждают, что настоящая цель привлечения Европы состоит в попытке Кремля добиться уступок по расширению НАТО. Именно этот вопрос диктатор РФ Владимир Путин неоднократно называл “первопричиной” полномасштабной войны против Украины.

Отмечается, что ранее в Кремле намекали на готовность пойти на компромиссы по другим вопросам, если будут выполнены базовые требования РФ, фактически предусматривающие:

лишения Украины суверенитета;

принуждения НАТО к существенному сворачиванию своего присутствия на восточном фланге.

Издание предполагает, что Путин потребует сокращения присутствия НАТО в Европе до уровня 1997 года – периода до начала расширения Организации Североатлантического договора на восток за счет стран бывшего “восточного блока”.

В случае реализации таких требований это означает потенциальный вывод подразделений НАТО с территории Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии (которая вступила в Североатлантический Альянс в 2023 году).

Все пять упомянутых стран имеют общую сухопутную границу с Российской Федерацией.

На прошлой неделе после длительной паузы в дипломатическом процессе под эгидой США Россия согласилась на проведение трехсторонних технических переговоров, которые должны состояться в следующем месяце в Абу-Даби.

В то же время помощник кремлевского диктатора Ушаков в комментарии российским государственным СМИ отметил, что не ожидает от предстоящей встречи существенного прогресса, охарактеризовав ее как “пробное мероприятие”.

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