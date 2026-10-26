Россия не планирует ограничивать боевые действия во время переговоров — Песков
- Дмитрий Песков заявил, что возобновление трехсторонних переговоров не предусматривает прекращения боевых действий в Украине.
- В Кремле сообщили, что удары по территории Украины будут продолжаться.
Возобновление трехсторонних мирных переговоров не предусматривает прекращения боевых действий в Украине.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Переговоры без прекращения огня: заявление Пескова
— Решение о возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях, — заявил пресс-секретарь Кремля.
По его словам, российские военные будут и дальше наносить массированные и последовательные удары по Украине.
Напомним, 23 октября Песков заявил, что трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США состоятся в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.
По его словам, встреча должна состояться в первой половине ноября, точная дата пока не определена.
21 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немедленное прекращение боевых действий в Украине, к которому призывают европейские лидеры, якобы означало бы “сохранение нацистского режима” и “запрет русского языка”.
Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова возобновить переговорный процесс после 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехстороннюю встречу переговорных команд Украины, США и России по завершению войны планируют провести в первой половине ноября.