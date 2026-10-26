Возобновление трехсторонних мирных переговоров не предусматривает прекращения боевых действий в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Переговоры без прекращения огня: заявление Пескова

— Решение о возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США не предусматривает никаких ограничений в боевых действиях, — заявил пресс-секретарь Кремля.

По его словам, российские военные будут и дальше наносить массированные и последовательные удары по Украине.

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Напомним, 23 октября Песков заявил, что трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США состоятся в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

По его словам, встреча должна состояться в первой половине ноября, точная дата пока не определена.

21 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что немедленное прекращение боевых действий в Украине, к которому призывают европейские лидеры, якобы означало бы “сохранение нацистского режима” и “запрет русского языка”.

Помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что Москва готова возобновить переговорный процесс после 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехстороннюю встречу переговорных команд Украины, США и России по завершению войны планируют провести в первой половине ноября.

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