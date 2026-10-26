Американские военные на Ближнем Востоке могут приступить к новой масштабной операции против Ирана в течение 96 часов, если поступит соответствующий приказ от президента США Дональда Трампа. В регионе уже сосредоточено достаточно сил для потенциальных ударов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

США готовятся к масштабным ударам по Ирану

По словам источников телеканала, новая военная кампания США может оказаться значительно масштабнее предыдущих ударов, направленных на сдерживание Ирана и сохранение статус-кво.

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Как отмечают собеседники CNN, на этот раз потенциальные цели могут включать не только радары, пусковые установки и другие объекты, которые Тегеран способен быстро восстановить, но и энергетическую инфраструктуру, военные объекты и ядерные объекты Ирана.

– Это будет масштабная операция, – заявил один из американских чиновников.

По оценкам действующих и бывших представителей американских властей, знакомых с внутренними обсуждениями военного планирования, вопрос заключается скорее в сроках возможного решения Трампа, чем в самой вероятности новой операции.

Они предполагают, что приказа следует ожидать в любой момент до конца года, хотя наиболее вероятным сценарием считают период после промежуточных выборов в США.

В то же время, окончательного решения Трамп пока не принял. Собеседники CNN напоминают, что ранее Трамп уже демонстрировал готовность к определенным шагам, но в конце концов отказывался от них. Белый дом от комментариев отказался.

Иран и хуситы могут ответить на удары США

По данным источников, последние разведывательные оценки США свидетельствуют, что Иран и йеменские повстанцы-хуситы серьезно относятся к возобновлению американских, а также израильских атак.

Если Вашингтон и Тель-Авив начнут новую военную кампанию, Тегеран и хуситы могут оперативно нанести ответные удары. Их целями могут стать американские военнослужащие и объекты в регионе и за его пределами.

В несекретной записке от 23 октября, направленной директором Национальной разведки Джеем Клейтоном государственному секретарю США Марко Рубио, речь шла об усилении усилий Ирана, направленных против американского персонала.

В то же время американская разведка пока не видит подготовки Ираном превентивных атак, способных спровоцировать эскалацию.

По информации источников CNN, в ближайшие дни США могут непублично выводить сотрудников из своих посольств на Ближнем Востоке. Приказ покинуть территорию получило посольство США в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Источник : CNN

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