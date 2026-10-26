26 октября в Свердловской области РФ сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, после чего начался пожар.

Об аварии сообщила Свердловская железная дорога (СвЖД).

В Свердловской области сошел с рельсов грузовой поезд: что известно

Утром 26 октября в Свердловской области России произошла авария грузового поезда на участке железной дороги Решети — Арамиль.

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По официальной информации Свердловской железной дороги, с рельсов сошли 20 вагонов. После аварии загорелись семь цистерн, в которых перевозилось топливо.

Из-за инцидента движение поездов на этом участке полностью приостановили.

— Нарушен габарит соседнего пути, движение приостановлено. К месту происшествия направлены пожарные и восстановительные поезда, — говорится в сообщении железной дороги.

После аварии в районе железной дороги вспыхнул пожар. Местные жители сообщают о высоких столбах пламени и густом черном дыме, поднимающемся над местом происшествия.

По словам очевидцев, перед пожаром они слышали мощные взрывы.

— Взрыв на железной дороге, на Чусовском тракте. Я проснулся, когда раздался взрыв, было светло, как днем, — рассказал один из местных жителей.

К месту аварии направили пожарные и восстановительные поезда.

Кроме того, российский Роспотребнадзор планирует проверить качество воздуха в жилом районе из-за горения цистерн с топливом.

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