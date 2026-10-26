Исполняющая обязанности президента Болгарии Илиана Йотова лидирует на президентских выборах по предварительным результатам. На втором месте — проукраинский экспредседатель правительства Андрей Гюров, отстающий от нее на 2,8 процентного пункта.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Болгарии, которые приводит BNT News.

Результаты президентских выборов в Болгарии

После обработки 98,99% протоколов участковых избирательных комиссий кандидаты получили следующие результаты:

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Илиана Йотова — 34,75%;

Андрей Гюров — 31,95%;

Костадин Костадинов, лидер пророссийской ультраправой партии Вазраждане, — 12,54%.

Таким образом, Йотова опережает Гюрова на 2,8 процентного пункта. По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, по состоянию на 16.00 явка на выборах составляла около 16%.

Теперь Йотова и Гюров будут соревноваться во втором туре, который состоится 1 ноября.

Что известно о кандидатах

Илиана Йотова — политическая союзница Румена Радева. Она занимала должность вице-президента Болгарии с 2017 года, когда Радев впервые стал главой государства. Теперь Йотова временно исполняет обязанности президента.

Ее соперник Андрей Гюров — бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии, имеющий значительный опыт в сфере экономики.

Во время своего пребывания во главе правительства Гюров подписал соглашение о сотрудничестве безопасности между Болгарией и Украиной. Также вместе с главным комиссаром Министерства внутренних дел Георгием Кандевым он работал над организацией парламентских выборов, которые, по приведенным оценкам, стали одними из самых прозрачных в стране за последние годы.

Гюров критикует болгарские власти за шаги, которые, по его мнению, вредят Украине, ослабляют единство Европейского Союза или способствуют России.

Окончательные результаты президентских выборов станут известны после завершения подсчета голосов и официального оглашения Центральной избирательной комиссией Болгарии.

Президент Болгарии

У президента Болгарии несколько ограничены полномочия. К примеру, глава государства не может отправить премьер-министра в отставку, однако является главнокомандующим вооруженными силами.

Президент имеет право предоставлять болгарское гражданство, а по представлению правительства назначать послов и представителей страны в международных организациях.

Также глава государства вправе вето.

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