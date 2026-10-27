Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен раскритиковала телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Фредериксена для датских СМИ.

Фредериксен раскритиковала переговоры Стубба и Стере с Путиным

Глава датского правительства заявила, что крайне скептически оценивает инициативу руководителей Финляндии и Норвегии провести переговоры с Путиным без предварительного согласования с другими европейскими партнерами.

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По ее словам, этот разговор не был согласован с остальными странами Европы. В то же время Фредериксен поставила под сомнение возможность достижения каких-либо результатов через такой диалог.

Премьер-министр подчеркнула, что пока не видит никаких сигналов о готовности России к миру с Европой.

Она обратила внимание на продолжение российских атак против Украины и ежедневные проявления гибридной войны.

— Я не вижу никаких признаков того, что РФ стремится к миру с Европой — ни в гибридной войне, которая происходит каждый день, ни в Украине, где они ежедневно совершают ожесточенные и агрессивные атаки. Я считаю, что мы должны сохранять единство Европы, а не действовать самостоятельно, – заявила Фредериксен.

Она также подчеркнула, что европейские государства должны координировать свои действия и придерживаться общей позиции в отношениях с Москвой.

Фредериксен напомнила, что ранее европейские лидеры уже критиковали самостоятельные поездки отдельных политиков в Россию, отмечая важность единства.

По ее словам, сохранение согласованной позиции Европы является принципиальным вопросом, над которым европейские страны работали многие годы.

Напомним, 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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