Нидерланды предоставят Украине военную помощь на €500 млн. Деньги направят, среди прочего, на усиление противовоздушной обороны и обеспечение беспилотниками.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским 28 октября.

Военная помощь Украине от Нидерландов: что известно

По словам Йеттена, новый пакет помощи предусматривает поставки средств ПВО и дронов, которые помогут Украине противостоять российским воздушным атакам перед зимой.

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— Сегодня я также могу объявить о дополнительном пакете военной помощи на сумму €500 млн. Он включает, в частности, средства ПВО и беспилотники, предназначенные для защиты от непрерывных российских воздушных атак. Эта поддержка сейчас крайне необходима, поскольку реальность такова, что Россия усилила удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре, — заявил премьер Нидерландов.

Йеттен отметил, что в настоящее время нет никаких признаков готовности России прекратить террор. Он призвал партнеров Украины увеличить объемы помощи перед зимним периодом.

Владимир Зеленский поблагодарил главу нидерландского правительства за объявленный пакет военной поддержки. По словам президента, эта помощь должна способствовать защите Украины от российских баллистических ракет.

— Это то, что действительно важно, в частности, для отражения этих воздушных атак. Сейчас у нас дефицит ракет, противобаллистических ракет, чтобы перехватывать российскую баллистику. На баллистику россияне делают ключевую ставку в этой войне, особенно перед зимой, — подчеркнул Зеленский.

В среду правительство Нидерландов сообщило о намерении выделить €1,2 млрд на невоенную помощь Украине в течение следующих трех лет. Финансирование должно способствовать восстановлению страны и расширить возможности для нидерландского бизнеса.

6 октября Роб Йеттен заявил, что Нидерланды готовы усилить поддержку Украины в эксплуатации истребителей F-16. Речь шла об обеспечении технического обслуживания самолетов, поставках запасных частей и боеприпасов.

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