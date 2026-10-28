Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере почти все время рассказывал о так называемых исторических первопричинах войны против Украины.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ходом переговоров.

Путин читал историческую лекцию лидерам Финляндии и Норвегии

Телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере состоялся 27 октября. Европейские лидеры инициировали его, чтобы обсудить возможности завершения российско-украинской войны и дальнейшие дипломатические шаги.

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Однако, по информации Financial Times, разговор пошел совсем по-другому.

Трое собеседников издания рассказали, что Путин посвятил большую часть беседы длинным историческим объяснениям того, что Кремль называет первопричинами конфликта.

Вместо обсуждения конкретных шагов по прекращению войны российский лидер сосредоточился на своей интерпретации исторических событий.

По словам источников, вопрос о возможном немедленном прекращении огня во время разговора почти не поднимался.

Как рассказал один из собеседников FT, президент Финляндии и премьер-министр Норвегии сознательно решили не перебивать исторические отступления Путина.

Таким образом они хотели понять, насколько серьезно российский лидер относится к возможности прямого диалога с европейскими странами.

Напомним, что 27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере по собственной инициативе позвонили Владимиру Путину.

Перед разговором они проконсультировались с украинской стороной.

Официально сообщалось, что во время переговоров обсуждали войну России против Украины, возможности ее завершения и дипломатические шаги для восстановления мира в Европе.

Стубб назвал разговор откровенным и деловым, подчеркнув, что окончание войны напрямую повлияет на безопасность Финляндии, Норвегии и всей Европы.

После звонка Путину европейские лидеры пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским и подробно рассказали ему о ходе переговоров.

По словам Зеленского, Стубб и Стере подчеркнули российскому лидеру необходимость реальных шагов по деэскалации, в частности прекращения ударов по украинской энергетике и инфраструктуре.

Также стороны обсудили подготовку трехсторонней встречи переговорных команд Украины, США и России, запланированной на ноябрь.