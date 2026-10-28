В Тульской области РФ ночью беспилотники атаковали промышленную зону Новомосковска. Повреждения получили жилые дома и инфраструктура, а на территории химического завода Азот возник большой пожар.

О последствиях атаки сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Атака на Новомосковск

По его словам, российские подразделения противовоздушной обороны пытались отразить массированную атаку украинских беспилотников на регион.

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В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске зафиксировали повреждения жилых домов и инфраструктуры в близлежащей промышленной зоне.

Губернатор отметил, что информация о повреждении уточняется. В город направили экстренные службы, а также лаборатории регионального учреждения Природа и управление Роспотребнадзора.

В регионе, по заявлению российских властей, сохраняется беспилотная и ракетная опасность.

В то же время Telegram-каналы сообщают о масштабном пожаре на химзаводе Азот.

Это предприятие Новомосковска является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России.

Пока официальных данных о масштабах повреждений завода и возможных последствиях для его производственных мощностей нет.

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