Пожар на заводе Азот в Новомосковске: известно об атаке на Тульскую область
В Тульской области РФ ночью беспилотники атаковали промышленную зону Новомосковска. Повреждения получили жилые дома и инфраструктура, а на территории химического завода Азот возник большой пожар.
О последствиях атаки сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Атака на Новомосковск
По его словам, российские подразделения противовоздушной обороны пытались отразить массированную атаку украинских беспилотников на регион.
В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске зафиксировали повреждения жилых домов и инфраструктуры в близлежащей промышленной зоне.
Губернатор отметил, что информация о повреждении уточняется. В город направили экстренные службы, а также лаборатории регионального учреждения Природа и управление Роспотребнадзора.
В регионе, по заявлению российских властей, сохраняется беспилотная и ракетная опасность.
В то же время Telegram-каналы сообщают о масштабном пожаре на химзаводе Азот.
Это предприятие Новомосковска является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России.
Пока официальных данных о масштабах повреждений завода и возможных последствиях для его производственных мощностей нет.