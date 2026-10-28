Российские власти впервые с июля разрешили зерновым судам выходить из портов Азовского моря Темрюк и Кавказ, что дает надежду на восстановление экспорта продовольствия.

Об этом пишет Bloomberg в среду, 28 октября.

РФ разрешила выход зерновых судов из Азовского моря

Временное разрешение на выход судов из портов Темрюк и Кавказ предоставила администрация портов Азовского моря, сообщили три осведомленных с ситуацией источника.

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По их словам, как минимум одно судно уже прошло Керченским проливом в Черное море.

На Россию и Украину приходится более четверти мировой торговли пшеницей. Усиление атак между двумя странами нанесло ущерб портам и судам в Черноморском и Азовском регионах, фактически заблокировав отгрузки пшеницы и вызвав резкий рост цен. В августе они достигли самого высокого уровня за три года.

В среду фьючерсы на пшеницу в Чикаго подешевели на 2,8%, продолжив падение до самого низкого уровня с 1 июля.

Однако в отсутствие перемирия разрешение судам выходить из Азовского моря не решает проблему экспорта. Во время прохода по Черному морю суда по-прежнему рискуют подвергнуться ударам беспилотников.

— Первоначальной реакцией рынка стало стремительное падение цен, — сказал Бертран Остерле, брокер сырьевых товаров и вице-президент компании StoneX. Мало кто считает, что возобновление работы портов существенно изменит оценку рисков.

До эскалации конфликта на Азовское море обычно приходилась примерно треть российского морского экспорта пшеницы.

По словам источников, возможность получить разрешение на выход из Азовского моря появилась в понедельник.

Они отметили, что суда, готовые к выходу в море и обеспеченные экипажами, могут подавать заявки на получение разрешения.

Напомним, в июле Россия предупредила, что судоходство в ее акватории Черного моря стало опасным из-за усиления Украиной атак на связанные с РФ суда в этом регионе.

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