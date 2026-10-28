В Испании произошла железнодорожная авария – столкнулись два скоростных поезда, которые курсировали из Мадрида в Севилью. Три вагона одного из поездов сошли с рельсов и упали с насыпи. Известно о десятках погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора железнодорожной инфраструктуры Adif.

В Испании столкнулись два поезда: что известно

После столкновения поездов временно приостановили движение по железнодорожной линии, соединяющей Мадрид с южным регионом Андалусия.

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Авария произошла сегодня после 09:00 по местному времени на участке между городами Мора и Оргас. Столкнулись поезда компаний Renfe и Iryo, которые курсировали по маршруту Мадрид — Севилья.

La Guardia Civil comparte imágenes de dron de los dos trenes accidentados en Urda https://t.co/XpTNvYQGdD https://t.co/6AQVQHyNj1 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

По информации CNN, по состоянию на 17:50 было известно о 68 погибших.

В 13:50 El Español написала, что в результате столкновения поездов погибли как минимум 50 человек, еще более 179 получили травмы.

Всего в двух поездах находились более 540 пассажиров.

Мэр города Урда Мануэль Галан сообщил, что экстренные службы обратились с просьбой подготовить местный спортивный зал для размещения пострадавших.

Среди возможных причин аварии рассматривают человеческую ошибку. Как сообщили экстренные службы, скоростной поезд AVE врезался в поезд Iryo, который остановился на путях. В результате столкновения два вагона Iryo и один вагон AVE сошли с рельсов и упали с насыпи.

Источники в правительстве Испании сообщили El País, что эта авария может оказаться масштабнее железнодорожной катастрофы в Адамусе, которая произошла в январе и унесла жизни 45 человек.

Напомним, в сентябре на севере Франции произошла железнодорожная авария с участием пассажирского поезда, в котором находились 180 человек. Поезд сошел с рельсов между городами Руан и Кан, недалеко от населенного пункта Клеон в регионе Нормандия.

В результате аварии во Франции пострадали как минимум 44 человека.

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