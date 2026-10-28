Соединенные Штаты предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможном возобновлении военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября. Речь идет о кратковременной, но интенсивной операции, которая должна усилить давление на Тегеран.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, осведомленные соответствующими обсуждениями.

Возобновление войны с Ираном

По данным издания, Вашингтон использует дипломатические и военные каналы для подготовки партнеров в регионе к возможному новому обострению. В то же время, президент Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о возобновлении ударов.

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Американские военные прорабатывают сценарии новой операции, которая должна заставить Иран пойти на уступки за переговорным столом. Среди потенциальных целей рассматриваются энергетическая инфраструктура, ядерные объекты, а также ракетные и беспилотные мощности страны.

Параллельно Соединенные Штаты усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке. В частности готовят дополнительные корабли, авиацию и подразделения морской пехоты, укрепляют региональную противовоздушную оборону и пополняют запасы боеприпасов.

По данным WSJ, американские военные перемещают часть личного состава из баз, которые могут оказаться под угрозой в случае новой эскалации.

Израиль тоже разрабатывает планы возможных ударов по Ирану. Предыдущая совместная американо-израильская кампания нанесла значительный ущерб иранской ядерной программе.

Тегеран предупредил, что в случае новых американских атак может расширить удары по экономическим и гражданским объектам в странах региона.

Иран хранит значительные запасы ракет и беспилотников. Поэтому государства Персидского залива опасаются, что новая эскалация может поставить под угрозу их критическую инфраструктуру, в частности энергетические объекты.

В августе государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты пока не планируют наносить новые удары по Ирану и намерены сосредоточиться на экономическом давлении, морской блокаде и санкциях против Тегерана.

Источник : The Wall Street Journal

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