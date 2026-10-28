Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за военную помощь Украине.

Об этом Трамп заявил во время предвыборного митинга.

Трамп снова раскритиковал помощь Байдена Украине

Во время выступления Дональд Трамп заявил, что его администрация восстановила американские Вооруженные силы, тогда как предыдущий президент Джо Байден, по его словам, передал значительную часть военных ресурсов США другим странам.

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Американский лидер считает, что Вашингтон должен был получать деньги за такую помощь, в частности от европейских союзников.

— Мы восстановили Вооруженные силы. А Байден раздал значительную их часть. Нужно было брать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить, — заявил Трамп.

Президент США в очередной раз повторил утверждение, что администрация Байдена якобы потратила на помощь Украине $350 млрд, не получив ничего взамен.

Однако эта цифра не соответствует ранее обнародованным официальным данным об объемах американской помощи Украине.

По словам Трампа, его администрация изменила подход к поставкам американского вооружения. Теперь европейские союзники оплачивают оружие, которое США передают для поддержки Украины.

Речь идет, в частности, о механизме PURL, с помощью которого страны-партнеры финансируют закупку американского вооружения для украинской армии.

— Думаю, они передают вооружение Украине или кому-то еще, но платят при этом нам. Байден мог бы об этом попросить. Он отдал $350 млрд, а мы так ничего и не получили взамен, кроме того, что они считают нас дураками, — сказал американский президент.

В конце выступления Трамп также поблагодарил своего специального представителя Стива Уиткоффа за работу над дипломатическим урегулированием войны.

По словам президента США, в этом направлении добиваются значительных успехов. В то же время конкретных результатов мирных усилий он не назвал.

Напомним, что Дональд Трамп уже критиковал администрацию Джо Байдена за объемы помощи Украине и заявлял, что США не должны были так активно участвовать в поддержке Киева.

Тогда американский президент также утверждал, что Байден передал Украине $350 млрд, не получив ничего взамен.

Однако озвученная Трампом сумма не совпадала с официальными данными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на февраль 2025 года общая стоимость войны для Украины составила около $320 млрд, из которых примерно $200 млрд пришлось на помощь международных партнеров.

В частности, США предоставили около $67 млрд военной помощи и еще $31,5 млрд прямой финансовой поддержки украинскому бюджету.