Прокуратура Словакии возобновила расследование обстоятельств передачи Украине истребителей МиГ-29 и части систем противовоздушной обороны Куб. Предыдущее производство закрыли в ноябре 2025 года, однако дело решили пересмотреть из-за преждевременного прекращения расследования.

Об этом сообщил генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка.

Словакия возобновила дело о передаче Украине МиГ-29

По словам Мароша Жилинки, прокуратура Братиславы преждевременно приняла решение о закрытии производства.

Сейчас смотрят

— В ходе предыдущего производства фактические обстоятельства дела не были установлены в объеме, необходимом для принятия решения, поскольку внимание сосредоточили на концептуальных особенностях фактических составов преступлений, — заявил прокурор.

Жилинка также сообщил, что дальнейшим рассмотрением дела займется региональный прокурор в Тренчине.

Напомним, в марте 2023 года временное правительство Словакии во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29, а также части зенитных ракетных комплексов Куб. В апреле того же года Братислава передала Киеву все обещанные самолеты.

В июне 2024 года Минобороны Словакии инициировало открытие уголовного производства в отношении бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и экс-главы оборонного ведомства Ярослава Надя. Поводом стала передача Украине истребителей и систем противовоздушной обороны.

В ноябре 2025 года прокуратура Словакии прекратила расследование передачи украинской стороне самолетов МиГ-29 и части ЗРК Куб, объяснив это отсутствием признаков правонарушения. Теперь производство возобновили.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.