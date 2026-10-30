30 октября в Испании вблизи города Гранада произошел взрыв на заводе боеприпасов Эль-Фарге.

Об этом сообщает издание ABC.

Взрыв на заводе боеприпасов в Испании 30 октября: что известно

Взрыв на предприятии Эль-Фарге, расположенном на окраине Гранады, произошел около 09:00 по местному времени.

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По информации службы экстренной помощи 112, диспетчеры получили множество сообщений от местных жителей о мощном взрыве. Позже выяснилось, что он прогремел в пороховом цехе завода.

Местная полиция сообщила, что инцидент произошел на территории с ограниченным доступом, где в обычных условиях не должно быть людей.

На предприятие прибыли правоохранители, медики и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств TEDAX. Вокруг места происшествия установили два периметра безопасности.

Сначала Национальная полиция Испании сообщила о двух пострадавших. Однако позже экстренная служба 112 уточнила, что травмы получили трое человек.

У всех троих диагностировали незначительные повреждения слуха. Пострадавших доставили в больницу на обследование.

По информации профсоюза UGT, взрыв произошел во время плановых испытаний на предприятии.

Представители профсоюза отметили, что территория, где велись работы, была огорожена, а рядом не было работников.

По предварительным данным, соседние здания не получили серьезных или конструктивных повреждений.

После инцидента работу завода приостановили до конца дня.

Что известно о заводе Эль-Фарге

Предприятие Эль-Фарге принадлежит словацкой компании MSM Group. На заводе работают около 300 человек.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятие сосредоточилось в основном на производстве боеприпасов разных калибров и компонентов ракет, в частности для нужд Украины.

По данным ABC, раньше завод переживал сложный период, когда даже рассматривалась возможность его закрытия. Однако в последние годы предприятие расширяет производство.

На территории действуют строгие правила безопасности. Работники ежедневно проходят проверки и контроль с помощью металлоискателей, а пользоваться мобильными телефонами на предприятии запрещено.

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