В Испании произошел взрыв на заводе, поставляющем боеприпасы Украине
30 октября в Испании вблизи города Гранада произошел взрыв на заводе боеприпасов Эль-Фарге.
Об этом сообщает издание ABC.
Взрыв на заводе боеприпасов в Испании 30 октября: что известно
Взрыв на предприятии Эль-Фарге, расположенном на окраине Гранады, произошел около 09:00 по местному времени.
По информации службы экстренной помощи 112, диспетчеры получили множество сообщений от местных жителей о мощном взрыве. Позже выяснилось, что он прогремел в пороховом цехе завода.
Местная полиция сообщила, что инцидент произошел на территории с ограниченным доступом, где в обычных условиях не должно быть людей.
На предприятие прибыли правоохранители, медики и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств TEDAX. Вокруг места происшествия установили два периметра безопасности.
Сначала Национальная полиция Испании сообщила о двух пострадавших. Однако позже экстренная служба 112 уточнила, что травмы получили трое человек.
У всех троих диагностировали незначительные повреждения слуха. Пострадавших доставили в больницу на обследование.
По информации профсоюза UGT, взрыв произошел во время плановых испытаний на предприятии.
Представители профсоюза отметили, что территория, где велись работы, была огорожена, а рядом не было работников.
По предварительным данным, соседние здания не получили серьезных или конструктивных повреждений.
После инцидента работу завода приостановили до конца дня.
Что известно о заводе Эль-Фарге
Предприятие Эль-Фарге принадлежит словацкой компании MSM Group. На заводе работают около 300 человек.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину предприятие сосредоточилось в основном на производстве боеприпасов разных калибров и компонентов ракет, в частности для нужд Украины.
По данным ABC, раньше завод переживал сложный период, когда даже рассматривалась возможность его закрытия. Однако в последние годы предприятие расширяет производство.
На территории действуют строгие правила безопасности. Работники ежедневно проходят проверки и контроль с помощью металлоискателей, а пользоваться мобильными телефонами на предприятии запрещено.