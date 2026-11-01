Трамп сообщил, готов ли пригласить Зеленского на саммит G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп готов пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит Группы двадцати (G20).
Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами на праздновании Хэллоуина в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп заявил о готовности пригласить Зеленского на G20
Во время беседы с журналистами американскому президенту задали вопрос, планирует ли он пригласить Владимира Зеленского на декабрьский саммит G20 в Майами, учитывая, что приглашение уже получил российский лидер Владимир Путин.
Трамп кратко ответил, что не имеет ничего против участия украинского президента.
— Да, без проблем, — сказал глава Белого дома.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение о приглашении Зеленского на саммит G20 зависит от Трампа. По его словам, участие украинского президента возможно, особенно если это поможет добиться конкретных положительных результатов.
В то же время США уже пригласили на декабрьский саммит российского президента Владимира Путина, но приедет ли он в Майами, пока неизвестно. Сам Трамп раньше говорил, что не знает, согласится ли Путин на трехсторонние переговоры с Зеленским.
Напомним, что саммит G20 состоится 14–15 декабря 2026 года на территории Trump National Doral Miami — гольф-курорта Дональда Трампа в городе Дорал недалеко от Майами.
Встреча пройдет под председательством США. Основными темами саммита станут мировая экономика, финансовая стабильность и международная торговля.