В ночь на 6 ноября 2026 года Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ, вероятно, подвергся атаке беспилотников.

Об этом сообщает OSINT-сообщество Exilenova+.

Атака на Афипский НПЗ 6 ноября: что известно

По информации мониторингового канала Exilenova+, на территории Афипского НПЗ раздалась серия взрывов, после чего начался пожар.

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В сети появились видео, на которых видно пламя и возгорание в промышленной зоне предприятия. Впоследствии густой дым начал распространяться в сторону Краснодара.

После часа ночи по местному времени в Краснодарском крае сработали сирены воздушной тревоги. Жители региона сообщали о мощных взрывах.

Из-за угрозы беспилотников в аэропорту Краснодара временно ограничили прием и отправку самолетов. О введении ограничений сообщила российская Росавиация.

Кроме того, поступали сообщения о взрывах в соседней Адыгее.

По состоянию на утро 6 ноября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев официально не подтверждал удар по Афипскому НПЗ. Масштабы пожара и возможные повреждения оборудования остаются неизвестными.

Афипский НПЗ: что известно о предприятии

Афипский нефтеперерабатывающий завод находится в Краснодарском крае РФ и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

Его проектная мощность превышает 6 млн тонн нефти в год. Завод производит нефтепродукты, которые, в частности, поставляются для нужд российской оккупационной армии.