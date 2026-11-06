Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не ожидает однозначного победителя в войне России против Украины.

Об этом Рютте сказал 5 ноября в нидерландском ток-шоу Pauw & De Wit, сообщает Bloomberg.

Рютте о победителе в войне России против Украины

Во время эфира генерального секретаря НАТО спросили, может ли кто-то победить в войне, которую Россия начала против Украины в феврале 2022 года.

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— Я не думаю, что это очень вероятно. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своеобразным компромиссом, — ответил Рютте.

В то же время он подчеркнул, что даже после окончания войны в Украине европейским странам нужно оставаться начеку из-за возможной российской агрессии.

По словам генсека НАТО, сейчас значительная часть российской армии задействована в боевых действиях в Украине. Однако после окончания войны эти войска останутся, а значит, Россия по-прежнему будет представлять угрозу для Европы.

— Российская угроза сейчас не проявляется прямо на нашей границе, потому что многие из этих солдат заняты в Украине. Но если там все закончится, то огромная армия не будет существовать просто так, — пояснил он.

Во время интервью Марк Рютте также выразил восхищение президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он рассказал, что каждую неделю проводит консультации с украинским президентом, и подчеркнул, что ждет окончания войны.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО отметил, что для президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина важно поддерживать хорошие отношения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел полтора часа в беседе со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По словам Зеленского, Украина, США и Россия готовятся к трехсторонним переговорам на уровне команд, которые должны состояться менее чем через неделю.

Во время беседы также обсуждалась потребность Украины в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. Президент подчеркнул, что Украина готова к необходимым дипломатическим шагам и уже передала американской стороне свои предложения.