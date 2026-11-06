Это будет масштабное соглашение, все будут довольны — Трамп о завершении войны в Украине
- Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение об урегулировании войны в Украине.
- Будущие договоренности могут касаться не только Украины, но и всей Европы.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение об урегулировании российско-украинской войны. По его словам, будущие договоренности могут выйти за пределы Украины и охватить всю Европу.
Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома 5 ноября.
Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине и Европе
Американский президент заявил, что США приблизились к урегулированию войны между Россией и Украиной. При этом он не уточнил, какие именно договоренности обсуждают стороны.
— Соглашение будет. Это будет большое соглашение, которое коснется не только Украины. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, а, возможно, даже всей Европы. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все останутся довольны, — сказал Трамп.
По его словам, новые сообщения о возможных договоренностях могут появиться в течение ближайших одной-двух недель.
Президент США также прокомментировал встречу представителей Украины и России, которая состоялась 5 ноября в Белом доме. Он отметил роль первой леди Мелании Трамп в организации встречи и сообщил, что общался с посланником российского диктатора Владимира Путина, но не встречался с украинской делегацией.
Во время общения с журналистами американского президента спросили, поднимает ли он в разговорах с Путиным вопрос о российских ударах по украинским мирным жителям.
Трамп ответил, что постоянно обсуждает гибель людей с обеими сторонами войны.
— Я всегда поднимаю этот вопрос. Но также говорю и о другой стороне, ведь там тоже убивают людей. Многие гибнут, — заявил он.
По оценке президента США, Россия и Украина вместе теряют около 25 тыс. человек каждый месяц. Он не уточнил, откуда взял эти данные.
Трамп выразил надежду, что войну удастся закончить в ближайшее время.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не ожидает однозначного победителя в войне России против Украины.
В интервью нидерландскому ток-шоу Pauw & De Wit 5 ноября он высказал мнение, что такие войны обычно заканчиваются мирным соглашением, которое предполагает определенный компромисс.
В то же время Рютте подчеркнул, что даже после окончания боевых действий Россия будет оставаться угрозой для Европы, поскольку ее многочисленная армия больше не будет вовлечена в войну в Украине.