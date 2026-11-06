Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал масштабное соглашение об урегулировании российско-украинской войны. По его словам, будущие договоренности могут выйти за пределы Украины и охватить всю Европу.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома 5 ноября.

Трамп анонсировал масштабное соглашение по Украине и Европе

Американский президент заявил, что США приблизились к урегулированию войны между Россией и Украиной. При этом он не уточнил, какие именно договоренности обсуждают стороны.

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— Соглашение будет. Это будет большое соглашение, которое коснется не только Украины. Оно будет очень масштабным. Оно коснется не только Украины, а, возможно, даже всей Европы. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все останутся довольны, — сказал Трамп.

По его словам, новые сообщения о возможных договоренностях могут появиться в течение ближайших одной-двух недель.

Президент США также прокомментировал встречу представителей Украины и России, которая состоялась 5 ноября в Белом доме. Он отметил роль первой леди Мелании Трамп в организации встречи и сообщил, что общался с посланником российского диктатора Владимира Путина, но не встречался с украинской делегацией.

Во время общения с журналистами американского президента спросили, поднимает ли он в разговорах с Путиным вопрос о российских ударах по украинским мирным жителям.

Трамп ответил, что постоянно обсуждает гибель людей с обеими сторонами войны.

— Я всегда поднимаю этот вопрос. Но также говорю и о другой стороне, ведь там тоже убивают людей. Многие гибнут, — заявил он.

По оценке президента США, Россия и Украина вместе теряют около 25 тыс. человек каждый месяц. Он не уточнил, откуда взял эти данные.

Трамп выразил надежду, что войну удастся закончить в ближайшее время.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что не ожидает однозначного победителя в войне России против Украины.

В интервью нидерландскому ток-шоу Pauw & De Wit 5 ноября он высказал мнение, что такие войны обычно заканчиваются мирным соглашением, которое предполагает определенный компромисс.

В то же время Рютте подчеркнул, что даже после окончания боевых действий Россия будет оставаться угрозой для Европы, поскольку ее многочисленная армия больше не будет вовлечена в войну в Украине.