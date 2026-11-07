Демократы в Конгрессе США обсуждают подготовку нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму около $15 млрд.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей Демократической партии.

Новый пакет помощи Украине на $15 млрд: что известно

По словам сотрудника Комитета Палаты представителей США по иностранным делам, демократы рассматривают возможность выделения Украине около $15 млрд дополнительной военной помощи.

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После победы на промежуточных выборах представители Демократической партии должны получить контроль над обеими палатами Конгресса с января 2027 года.

Они планируют использовать бюджетные и контрольные полномочия, чтобы увеличить поддержку Украины и усилить санкционное давление на Россию.

При этом часть решений законодатели стремятся принять еще до начала работы нового состава Конгресса.

В частности, речь идет о дополнительной помощи украинской энергетике, которая регулярно подвергается российским атакам.

Соответствующие положения могут включить в ежегодный законопроект об оборонной политике США (NDAA).

Старший советник организации Razom for Ukraine Мелинда Гаринг отметила, что документ также может предусматривать поправки, касающиеся санкций, разведывательной поддержки Украины, поставок ракет-перехватчиков, а также систем Starlink и Starfield.

Санкции против России и контроль над Starlink

Еще одним направлением работы демократов станет пересмотр американского санкционного законодательства в отношении России.

По данным FT, в октябре президент США Дональд Трамп воспользовался исключениями из санкционного режима после договоренностей с российским президентом Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на мировые рынки.

Демократы также хотят усилить контроль за работой спутниковой сети Starlink, которой пользуются украинские военные.

Этот вопрос стал актуальным после того, как в октябре зафиксировали замедление работы сервиса по неустановленным причинам.

Кроме того, представители Демократической партии рассматривают возможность расследований, касающихся внешней политики администрации Трампа и бизнес-интересов его семьи.

В частности, внимание может быть уделено коммерческой деятельности специальных посланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

По данным СМИ, реализация новых инициатив будет зависеть, в частности, от поддержки республиканцев.

Даже получив большинство в обеих палатах Конгресса, демократы не смогут самостоятельно преодолеть возможное президентское вето.

Для этого нужно собрать две трети голосов в Палате представителей и Сенате.

Ранее агентство Reuters сообщало, что демократы могут попытаться одобрить новую помощь Украине, несмотря на возможное вето президента США Дональда Трампа.

После начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года демократы смогут определять порядок рассмотрения законопроектов в обеих палатах.

Одним из приоритетов нового большинства называют возобновление военной и финансовой помощи Украине.