В ночь на 7 ноября Силы обороны Украины нанесли успешный удар береговыми ракетными комплексами Нептун по предприятию российского военно-промышленного комплекса АО Протон-Электротекс в городе Орел.

Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ и Военно-морские силы ВСУ.

Поражение завода в РФ, производящего детали для Искандеров

По данным Генштаба, украинские крылатые ракеты Нептун успешно поразили цель на территории российского завода.

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В результате удара на объекте ВПК вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся взрывами и повторной детонацией. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

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Что известно об АО Протон-Электротекс и почему это важно

АО Протон-Электротекс — ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов с полным производственным циклом (от изготовления кристаллов до выпуска готовой продукции).

Предприятие производит критически важную электронику для российского вооружения, в частности, модули для крылатых авиационных ракет Ковер и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК Искандер-М.

Поражение этого завода имеет стратегическое значение, поскольку оно существенно усложнит и замедлит темпы производства компонентов для баллистических и крылатых ракет, которыми армия РФ наносит удары по украинским городам.

В ВСУ отметили, что Силы обороны Украины реализуют право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и продолжают системно подрывать военно-экономический потенциал России, чтобы принудить к прекращению вооруженной агрессии.

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