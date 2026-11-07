Нептуны ударили по заводу Протон в Орле, производящем детали для Искандеров
- В ночь на 7 ноября ВМС и ракетные войска ВСУ нанесли удар ракетами Нептун по заводу Протон-Электротекс в российском Орле, нанеся масштабный пожар с детонацией.
- Это предприятие производит электронику для баллистических Искандер-М и крылатых ракет РФ, поэтому его поражение существенно усложнит производство российского вооружения.
В ночь на 7 ноября Силы обороны Украины нанесли успешный удар береговыми ракетными комплексами Нептун по предприятию российского военно-промышленного комплекса АО Протон-Электротекс в городе Орел.
Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ и Военно-морские силы ВСУ.
Поражение завода в РФ, производящего детали для Искандеров
По данным Генштаба, украинские крылатые ракеты Нептун успешно поразили цель на территории российского завода.
В результате удара на объекте ВПК вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся взрывами и повторной детонацией. Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.
Что известно об АО Протон-Электротекс и почему это важно
АО Протон-Электротекс — ведущий российский производитель оптоэлектронного оборудования и приборов с полным производственным циклом (от изготовления кристаллов до выпуска готовой продукции).
Предприятие производит критически важную электронику для российского вооружения, в частности, модули для крылатых авиационных ракет Ковер и переключатели-инверторы для баллистических ракет 9М723 ОТРК Искандер-М.
Поражение этого завода имеет стратегическое значение, поскольку оно существенно усложнит и замедлит темпы производства компонентов для баллистических и крылатых ракет, которыми армия РФ наносит удары по украинским городам.
В ВСУ отметили, что Силы обороны Украины реализуют право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и продолжают системно подрывать военно-экономический потенциал России, чтобы принудить к прекращению вооруженной агрессии.