Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин пока исчерпал возможности дальнейших поставок Украине систем Patriot.

Об этом сообщает Focus.

Германия больше не может поставлять Украине Patriot: что известно

По словам Бориса Писториуса, Германия уже передала Украине несколько систем противовоздушной обороны Patriot, а также ракеты к ним.

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Однако сейчас Берлин не может продолжать такие поставки, так как не имеет возможности оперативно пополнять собственные запасы вооружения.

— Все, что мы даем сейчас, мы пока не можем восполнить; это привело бы к появлению пробелов в нашей обороне, за которые мы не можем нести ответственность. Больше сейчас невозможно, — заявил Писториус.

Министр подчеркнул, что Германия уже сделала все возможное в рамках имеющихся ресурсов, поэтому другие страны должны активнее участвовать в обеспечении Украины системами противовоздушной обороны.

— Мы не можем сделать больше сейчас, — подытожил глава немецкого оборонного ведомства.

По информации Focus, вопрос о дальнейшем обеспечении Украины системами Patriot планируют обсудить в середине ноября на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

Ранее министр обороны Украины Евгений Хмара обратился к странам формата E5 — Германии, Великобритании, Франции, Польше и Италии — с предложением рассмотреть передачу Украине 10% имеющихся запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и IRIS-T.

Взамен Киев предлагает компенсировать эти запасы будущими поставками вооружения, на которые рассчитывает Украина.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для Patriot.

В интервью ABC News глава государства подчеркнул, что этого количества недостаточно для защиты украинских городов и объектов инфраструктуры от российских ракетных атак.

По словам Зеленского, Украине нужно в среднем 350 ракет-перехватчиков для Patriot каждый месяц.

Комментируя объемы американской военной помощи, президент отметил, что не чувствует себя преданным Соединёнными Штатами, но разочарован недостаточными поставками.