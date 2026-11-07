В ночь на 7 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области РФ. В результате атаки на территории стратегического предприятия вспыхнул пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

В российском Саратове горит нефтеперерабатывающий завод

За ночь в Саратове по меньшей мере два раза раздавалась сирена воздушной тревоги. Местные жители обнародовали в сети видеозаписи с яркими вспышками и громкими взрывами.

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Предварительно, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об отсутствии пострадавших и повреждении гражданской инфраструктуры в результате атаки украинских БпЛА.

Однако OSINT-аналитики, проанализировав кадры очевидцев, геолоцировали место пожара. Они установили, что горел именно Саратовский НПЗ. Масштабы повреждений и нанесенного ущерба пока уточняются.

Саратовский НПЗ, принадлежащий компании Роснефть, является одним из нефтеперерабатывающих предприятий России.

Проектная мощность завода составляет около 7 млн тонн нефти в год (по состоянию на 2023 год, объем переработки составлял 4,8 млн тонн), что соответствует примерно 2–3% всех нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Предприятие производит автомобильный бензин (в частности АИ-92 и АИ-95), дизельное топливо, судновое топливо, дорожные и кровельные битумы, техническую серу и другое.

Завод имеет военно-экономическое значение, поскольку непосредственно вовлечен в обеспечение горюче-смазочными материалами Вооруженных сил РФ. Особую роль играет изготовление дизельного топлива, необходимого для обеспечения российской военной автомобильной и бронетехники.

Это уже не первый случай поражения этого объекта. Саратовский НПЗ ранее неоднократно попадал под украинские удары и останавливал работу из-за повреждений. В частности, одна из таких атак произошла в сентябре 2026 года.

В пятницу, 6 ноября, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не прекращает сделку против российских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, подобные действия являются ответом на российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

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