В понедельник, 9 ноября, правительство Канады приняло решение о расширении санкционных ограничений против государства-агрессора. Новые меры направлены на ослабление военного потенциала России и уменьшение ее способности наносить ракетные удары по украинским городам.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе канадского правительства.

Канада вводит новые санкции против РФ

Согласно решению правительства, санкционный список Канады против России пополнили 38 организаций и 24 физических лица.

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Ограничения касаются непосредственно предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, а также субъектов, вовлеченных в разработку технологий баллистических ракет и проведение киберактивности в интересах РФ.

Кроме того, новый пакет санкций направлен на увеличение экономических потерь врага. Для этого под ограничения попадают финансовые инструменты, в частности, криптовалютные биржи, используемые РФ для обхода международных ограничений и поддержки собственной военной экономики.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила о непреклонности позиции страны по поддержке Украины и усилению давления на кремлевский режим.

— Канада принимает меры, чтобы ослабить способность Путина наносить ракетные удары по украинским городам. Мы неуклонно поддерживаем Украину и будем продолжать усиливать давление на Россию, пока она не прекратит агрессию и не будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, — отметила Ананд.

Всего с 2014 года Канада ввела санкции против более 3,5 тыс. физических и юридических лиц, более 700 суден за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за грубые и систематические нарушения прав человека.

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