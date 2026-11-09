Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выдвинул Соединенным Штатам ультиматум, призвав в течение двух дней выполнить требования Тегерана, в частности прекратить войну на всех фронтах.

Об этом глава иранского МИД написал в соцсети X.

Иран выдвинул США ультиматум: что известно

9 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обратился к Вашингтону с требованием прекратить военные действия на всех фронтах.

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Он заявил, что предложенный Тегераном двухдневный срок для выполнения требований остается в силе.

— Наше предложение о двух днях по-прежнему в силе: выполните требования, включая прекращение войны на всех фронтах, и увидите результат. Или выберите войну и смотрите, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат на вас ад, — написал Арагчи.

Иранский министр также связал свое обращение с завершением промежуточных выборов в Конгресс США.

По его словам, американские избиратели уже сделали свой выбор, а теперь решение должен принять Белый дом.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США предупредили страны Персидского залива о возможном возобновлении войны с Ираном после 3 ноября.

По данным издания, Вашингтон через дипломатические и военные каналы готовил региональных партнеров к вероятной новой операции против Тегерана.

Американские военные прорабатывали возможные удары по иранской энергетической инфраструктуре, ядерным объектам и предприятиям, связанным с производством ракет и дронов.

Параллельно США усиливали военное присутствие на Ближнем Востоке, в частности перебрасывали дополнительные корабли, авиацию и подразделения морской пехоты.

Иран в свою очередь предупреждал, что в случае новых американских атак может расширить удары на экономические и гражданские объекты в странах региона.

Страны Персидского залива опасаются, что дальнейшее обострение ситуации поставит под угрозу их критически важную инфраструктуру, прежде всего энергетические объекты.