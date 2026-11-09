Американский президент Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай, где может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом Трамп заявил журналистам, передает телеканал Fox News.

Трамп едет в Китай

По его словам, он намерен обсудить множество тем.

Сейчас смотрят

– Ну, я собираюсь поехать в Китай. И думаю, одна из встреч состоится с президентом Путиным и президентом Си. Это будет любопытно. Мы обсудим много вопросов, в частности, денуклеаризацию, но и многое другое, — сказал Дональд Трамп.

Больше подробностей о поездке президент США не сообщил.

Напомним, что 18 и 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь состоится саммит АТЭС, на котором и могут встретиться лидеры трех стран.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что началась организационная подготовка к трехстороннему саммиту Путина, Си Цзиньпина и Трампа. Сообщалось, что Путин хочет трехсторонней встречи, но без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что саммит с участием Китая, США и РФ лишь поощрит Путина продолжать войну против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.