Президент США Дональд Трамп объяснил поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс войной с Ираном, ростом цен на горючее и недостаточным освещением экономических достижений его администрации.

Об этом глава Соединенных Штатов заявил в интервью программе 60 Minutes телеканала CBS News.

Трамп о поражении республиканцев на выборах в Конгресс США

По словам американского президента, на результаты промежуточных выборов повлияли непопулярная среди избирателей война с Ираном и рост цен на топливо.

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— Избирателям не понравилась война с Ираном и стремительный рост цен на бензин, который она вызвала, — сказал Трамп.

В то же время главной причиной поражения республиканцев он назвал отсутствие своего имени в избирательных бюллетенях.

По мнению президента, часть сторонников Республиканской партии просто не пришла на голосование.

— Думаю, они не голосовали. Правда, думаю, они не голосовали. Полагаю, в некоторых случаях им не понравились кандидаты. И это, знаете, их право, — отметил он.

Трамп также заявил, что экономические показатели США при его президентстве просто феноменальны, но администрации не удалось как следует донести свои достижения до избирателей.

— Думаю, была плохая коммуникация, возможно, с моей стороны, но я постоянно об этом говорил. Так что не знаю, сколько еще я могу об этом говорить, — сказал президент.

Во время интервью президент США также признал, что иммиграционная политика его администрации в отдельных случаях была слишком жесткой.

По его словам, правоохранители депортировали не только правонарушителей, но и людей, которые работали, платили налоги и нарушили закон лишь из-за незаконного въезда в страну.

— Думаю, это было слишком жестко, — признал Трамп.

Он добавил, что хотел бы достичь договоренностей с демократами в Конгрессе по поводу иммиграционной политики.

Несмотря на политические последствия, Дональд Трамп заявил, что считает правильным решение нанести удар по Ирану.

По его мнению, американские удары ослабили военный потенциал страны и отбросили ее ядерную программу на много лет назад.

На прямой вопрос, считает ли он решение о нападении правильным, Трамп ответил:

— Мой ответ — безусловно, да.

В то же время американский президент отметил, что не планирует новой эскалации противостояния с Ираном, поскольку не видит для этого оснований.

Дональд Трамп также прокомментировал предстоящие президентские выборы в США.

Он предположил, что может поддержать одного из кандидатов от Республиканской партии, но не считает это обязательным.

Среди возможных преемников президент назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и нескольких сенаторов.

Кроме того, Трамп сообщил, что собирается издать немало помилований до конца своего президентского срока.

В то же время он заявил, что не готов помиловать некоторых политических оппонентов из-за личной неприязни к ним.

Напомним, что, по предварительным результатам промежуточных выборов 3 ноября, демократам прогнозировали большинство в обеих палатах Конгресса США.

По оценкам NBC News, Демократическая партия могла получить около 255 мест в Палате представителей и как минимум 51 место в Сенате. Окончательное распределение мандатов на момент публикации прогноза еще не было определено.

После выборов Трамп заявил, что готов признать их результаты и сотрудничать с демократами.