Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вновь повлекли за собой дефицит бензина и дизельного горючего в ряде регионов РФ.

Об этом сообщает Reuters.

В РФ снова дефицит горючего после украинских ударов по НПЗ

По данным агентства, в течение последних двух недель Украина нанесла удары по меньшей мере восьми крупных НПЗ России. В результате атак в ряде российских регионов снова возникли проблемы со снабжением горючего.

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В частности, в Карелии на автозаправочных станциях Роснефти ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. Теперь за одну покупку водители могут приобрести не более 30 литров бензина или 50 литров дизельного топлива. В то же время, заправлять канистры на этих АЗС запретили.

Перебои с горючим обеспечивают также в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Нижегородской, Архангельской и Пензенской областях.

Одной из последних целей украинских атак стал нефтеперерабатывающий завод в Кирише Ленинградской области. Это предприятие является вторым по мощности НПЗ на территории России.

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