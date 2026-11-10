Лимиты на АЗС в ряде регионов: в России снова дефицит горючего после ударов по НПЗ
- В ряде регионов России вновь возникли проблемы с поставками бензина и дизельного топлива после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
- По данным Reuters, на отдельных автозаправочных станциях ввели ограничения на продажу топлива водителям.
- Агентство сообщило, какие регионы столкнулись с перебоями и какие российские НПЗ недавно стали целями атак.
Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вновь повлекли за собой дефицит бензина и дизельного горючего в ряде регионов РФ.
Об этом сообщает Reuters.
В РФ снова дефицит горючего после украинских ударов по НПЗ
По данным агентства, в течение последних двух недель Украина нанесла удары по меньшей мере восьми крупных НПЗ России. В результате атак в ряде российских регионов снова возникли проблемы со снабжением горючего.
В частности, в Карелии на автозаправочных станциях Роснефти ввели ограничения на продажу бензина и дизеля. Теперь за одну покупку водители могут приобрести не более 30 литров бензина или 50 литров дизельного топлива. В то же время, заправлять канистры на этих АЗС запретили.
Перебои с горючим обеспечивают также в Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, а также в Нижегородской, Архангельской и Пензенской областях.
Одной из последних целей украинских атак стал нефтеперерабатывающий завод в Кирише Ленинградской области. Это предприятие является вторым по мощности НПЗ на территории России.