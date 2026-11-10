Зеленский готов встретиться с Путиным даже в Антарктиде — Мельник
- Андрей Мельник выступил на заседании Совета Безопасности ООН 9 ноября.
- Он заявил о готовности Владимира Зеленского лично встретиться с Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в любой точке мира, даже в Антарктиде, но только не в Москве.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября.
Встреча Зеленского с Путиным: что известно
Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН 9 ноября постоянный представитель Украины Андрей Мельник заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личным переговорам с Владимиром Путиным.
По его словам, украинский президент готов провести встречу практически в любой точке мира.
Среди возможных вариантов Мельник назвал американский штат Флорида, где в декабре должен состояться саммит G20, и даже Антарктиду.
Единственным исключением он назвал Москву, которую украинская сторона не рассматривает как место для переговоров.
Во время выступления дипломат также заявил, что Путин по-прежнему рассчитывает сломить сопротивление Украины и заставить украинцев сдаться.
В то же время Мельник подчеркнул, что России не удастся достичь этой цели.
Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции.
В интервью CNN Türk украинский президент объяснил, что считает Турцию подходящим местом для переговоров, поскольку Анкара может выступить посредником между Киевом и Москвой.
По словам Зеленского, личная встреча лидеров нужна для решения сложных вопросов, по которым переговорным делегациям пока не удалось прийти к соглашению.