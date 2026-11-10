Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в любой точке мира, даже в Антарктиде, но только не в Москве.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН 9 ноября.

Встреча Зеленского с Путиным: что известно

Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН 9 ноября постоянный представитель Украины Андрей Мельник заявил о готовности президента Владимира Зеленского к личным переговорам с Владимиром Путиным.

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По его словам, украинский президент готов провести встречу практически в любой точке мира.

Среди возможных вариантов Мельник назвал американский штат Флорида, где в декабре должен состояться саммит G20, и даже Антарктиду.

Единственным исключением он назвал Москву, которую украинская сторона не рассматривает как место для переговоров.

Во время выступления дипломат также заявил, что Путин по-прежнему рассчитывает сломить сопротивление Украины и заставить украинцев сдаться.

В то же время Мельник подчеркнул, что России не удастся достичь этой цели.

Ранее Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции.

В интервью CNN Türk украинский президент объяснил, что считает Турцию подходящим местом для переговоров, поскольку Анкара может выступить посредником между Киевом и Москвой.

По словам Зеленского, личная встреча лидеров нужна для решения сложных вопросов, по которым переговорным делегациям пока не удалось прийти к соглашению.