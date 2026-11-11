Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг планируют посетить Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

После этого они отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил Кушнер по завершению трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, передает AFP.

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Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным в Москве

По словам Кушнера, американская делегация рассчитывает достичь дальнейшего прогресса по отдельным вопросам во время переговоров с Путиным.

Он отметил, что Вашингтон видит определенные возможности для продвижения переговорного процесса и намерен их использовать.

После визита в Москву спецпредставители США планируют провести встречу с Зеленским в Дублине.

Там они проинформируют украинского президента о результатах переговоров с российской стороной, а также обсудят новые предложения, возникшие в ходе встречи в Абу-Даби.

Напомним, 11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились двухдневные трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России.

Заключительный раунд переговоров длился чуть менее двух часов.

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