Кушнер и Уиткофф 12 ноября отправятся в Москву на переговоры с Путиным: что известно
- Специальные представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер анонсировали новые дипломатические встречи после завершения переговоров в Абу-Даби.
- Американская делегация планирует обсудить с российской стороной вопросы, по которым Вашингтон видит возможности для дальнейшего продвижения переговорного процесса.
- После этого представители США намерены проинформировать президента Украины о результатах консультаций и новых предложениях.
Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в четверг планируют посетить Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого они отправятся в Дублин, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил Кушнер по завершению трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби, передает AFP.
Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным в Москве
По словам Кушнера, американская делегация рассчитывает достичь дальнейшего прогресса по отдельным вопросам во время переговоров с Путиным.
Он отметил, что Вашингтон видит определенные возможности для продвижения переговорного процесса и намерен их использовать.
После визита в Москву спецпредставители США планируют провести встречу с Зеленским в Дублине.
Там они проинформируют украинского президента о результатах переговоров с российской стороной, а также обсудят новые предложения, возникшие в ходе встречи в Абу-Даби.
Напомним, 11 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершились двухдневные трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России.
Заключительный раунд переговоров длился чуть менее двух часов.