Войну в Украине могут исключить из переговоров США, Китая и России на саммите АТЭС — СМИ
- США, Китай и Россия готовят повестку дня возможных переговоров лидеров на саммите АТЭС в Шэньчжэне.
- Вопрос о войне в Украине в значительной степени исчез из предварительных обсуждений.
Вопрос войны в Украине, скорее всего, не войдет в повестку переговоров лидеров США, Китая и России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне на следующей неделе.
Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой переговоров.
Вопрос войны в Украине на повестке переговоров на саммите АТЭС
По информации SCMP, США, Китай и Россия уже несколько недель обсуждают повестку дня и протокол возможных переговоров между лидерами трех стран на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Сначала среди потенциальных тем рассматривали войну России против Украины и денуклеаризацию Корейского полуострова.
Однако, по словам источников издания, оба вопроса в значительной степени исчезли из обсуждений при подготовке повестки дня.
Вместо этого стороны сосредоточили внимание на темах, по которым могут достичь консенсуса.
Что обсуждают США, Китай и Россия
Одной из главных тем возможных переговоров может стать использование искусственного интеллекта в системах управления ядерными арсеналами.
По данным SCMP, три страны могут обсудить совместные обязательства по контролю за применением ИИ в сфере ядерного командования и управления.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе отправится в Китай, где может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам Трампа, среди тем возможных переговоров — денуклеаризация и другие международные вопросы. При этом подробностей о запланированных встречах он не привел.
Напомним, что 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится саммит АТЭС, на полях которого могут встретиться лидеры трех государств.