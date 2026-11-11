Вопрос войны в Украине, скорее всего, не войдет в повестку переговоров лидеров США, Китая и России на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне на следующей неделе.

Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой переговоров.

Вопрос войны в Украине на повестке переговоров на саммите АТЭС

По информации SCMP, США, Китай и Россия уже несколько недель обсуждают повестку дня и протокол возможных переговоров между лидерами трех стран на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

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Сначала среди потенциальных тем рассматривали войну России против Украины и денуклеаризацию Корейского полуострова.

Однако, по словам источников издания, оба вопроса в значительной степени исчезли из обсуждений при подготовке повестки дня.

Вместо этого стороны сосредоточили внимание на темах, по которым могут достичь консенсуса.

Что обсуждают США, Китай и Россия

Одной из главных тем возможных переговоров может стать использование искусственного интеллекта в системах управления ядерными арсеналами.

По данным SCMP, три страны могут обсудить совместные обязательства по контролю за применением ИИ в сфере ядерного командования и управления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе отправится в Китай, где может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Трампа, среди тем возможных переговоров — денуклеаризация и другие международные вопросы. При этом подробностей о запланированных встречах он не привел.

Напомним, что 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне состоится саммит АТЭС, на полях которого могут встретиться лидеры трех государств.