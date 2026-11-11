Президент Владимир Зеленский прибыл в Дублин, где примет участие в IX саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита запланированы переговоры с представителями президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

О своем приезде глава государства сообщил в среду, 11 ноября.

Визит Зеленского в Ирландию 11 ноября: что известно

— Сегодня и завтра запланированы двусторонние и многосторонние встречи с партнерами. Всего около 20 лидеров. Приму участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС, – отметил Зеленский.

По словам президента, в Дублине запланирована встреча с американской переговорной командой в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, посвященная вопросам дипломатии.

Сейчас смотрят

В среду днем Владимир Зеленский провел встречу со спикером парламента Дании Хенриком Франдсеном и руководителями всех 12 политических партий страны.

Напомним, в среду, 11 ноября, в Абу-Даби завершились двухдневные трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России. Заключительный раунд встреч продолжался чуть менее двух часов.

В четверг, 12 ноября, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву, где должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

После переговоров в Москве представители США отправятся в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.