Россия пытается ускорить развертывание низкоорбитальной системы спутниковой связи Рассвет, которую позиционирует как собственный аналог Starlink. Однако проект сталкивается с серьезными проблемами: зависимостью от китайских компонентов, трудностями с выводом аппаратов на целевую орбиту и переносом запусков.

Новые технические подробности и данные участников создания спутниковой системы российской армии обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР о деталях российского спутникового проекта Рассвет

По информации украинской военной разведки, запланированный на 2026 год третий запуск спутников системы Рассвет, по предварительным данным, отменили или перенесли. Кроме логистических и орбитальных сложностей, россияне испытывают проблемы с разработкой компактных абонентских терминалов.

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Сегодня Россия вывела на орбиту 30 спутников двумя партиями (23 марта и 19 июля 2026 года) с помощью ракет Союз-2.1б с космодрома Плесецк. Но два спутника уже сошли с орбиты, а 26 аппаратов заняли устойчивое положение на высоте около 500–520 км, в то время как ни один из них не достиг целевой высоты в 800 км.

Как отмечают в ГУР, другие спутники до сих пор продолжают маневры по подъему на нужную орбиту.

Один спутник весит около 280 кг и имеет габариты 2,7 × 1,8 × 0,6 м. Ключевой технологией системы заявлена ​​межспутниковая лазерная связь, позволяющая передавать трафик между аппаратами без постоянного обращения к наземной инфраструктуре.

До конца 2026 года РФ рассчитывала увеличить группировку до 47-48 спутников, а в 2027 году вывести еще 240 аппаратов, чтобы охватить 94% своей территории со скоростью до 150 Мбит/с. К 2031 году количество спутников планируют довести до 408, а к 2035 году – до 924.

Наземная инфраструктура и терминалы проекта

Основу наземного сегмента составляет главный центр управления в Москве, контролирующий спутники, лазерные каналы и маршрутизацию трафика. Сеть наземных станций предусмотрена в Москве, Мурманске, Анадыре, Ростове-на-Дону, Норильске, Железногорске и Южно-Сахалинске.

Что касается абонентского оборудования, то в сентябре 2026 года оккупанты завершили испытание терминала Ультра с заявленной скоростью загрузки до 650 Мбит/с и возможностью работы в движении на скорости до 250 км/ч (до конца года заказчикам планируют передать около тысячи таких устройств).

На 2027 год запланирована разработка модификаций Земля, Мини, Прайм и Вода, а на 2028 год — авиационного терминала Воздух.

Производители проекта и китайский импорт

Главным исполнителем проекта выступает ООО Бюро 1440 (входит в состав ИКС Холдинг). Всего к производственной кооперации привлечены по меньшей мере 46 российских и три белорусских компании, причем 22 предприятия, включая Бюро 1440, до сих пор не находятся под санкциями.

Двигатели малой тяги и двигательные установки производит калининградское АО ОКБ Факел. В то же время технологическая база зависит от импорта электроники из Китая, в частности, для антенных решеток, наземных станций и терминалов.

Куратором проекта является глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. До назначения на эту должность он руководил АО Спутниковая система Гонец, сотрудничавшим с британской компанией OneWeb над развертыванием спутникового интернета в РФ.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году OneWeb прекратила сотрудничество, однако в ГУР не исключают, что россияне могли использовать полученные технические наработки.

Как отмечают в Главном управлении разведки, показательно то, что именно упомянутое КБ Факел ранее производило для спутников OneWeb двигатели СПД-50М (SPT-50M), а теперь обеспечивает важными компонентами проект Рассвет.

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