Во время закрытых переговоров со спецпредставителями президента США Дональда Трампа российская сторона возобновила свои ультиматумы, требуя вывода войск НАТО с восточного фланга в обмен на прекращение войны против Украины.

Эти требования Москвы изложены в документе от 10 ноября, полученном журналистами. О позиции Кремля на закрытых переговорах со ссылкой на документ и осведомленных собеседников сообщает The New York Times.

РФ снова требует сокращения НАТО

По данным газеты, российские чиновники подготовили документ, в котором почти слово в слово воспроизвели требования, выдвинутые за два месяца до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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Речь идет об отводе сил НАТО на границы 1997 года – до расширения Организации Североатлантического договора на восток, в частности, вывода войск из Польши и стран Балтии.

Подлинность документа подтвердил еще один источник, осведомленный о ходе переговоров.

Как отмечает издание, несмотря на более чем 20 месяцев дипломатических усилий администрации Трампа и экономические стимулы, предложенные российскому диктатору Владимиру Путину американскими спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, Кремль фактически не сдвинулся со своих первоочередных целей.

Возвращение к модели Холодной войны

Документ раскрывает позицию Москвы на переговорах в Абу-Даби (ОАЭ), ставших первой с февраля личной встречей американских, российских и украинских чиновников.

По словам участников дискуссий, говоривших на условиях анонимности, российские представители в Абу-Даби ясно дали понять, что рассматривают эпоху Холодной войны и разделение на сферы влияния времен Варшавского договора как модель будущего устройства Европы после завершения войны в Украине.

Кроме того, российские переговорщики утверждали, что отдельные зоны влияния США и СССР и соответствующие договоренности между ними якобы уменьшали риск прямого конфликта. В то же время два участника переговоров отметили, что документ отображает стартовую позицию Москвы, а российская сторона намекнула на возможную гибкость Путина.

По мнению критиков, которую приводит издание, США рискуют помочь давним планам российского диктатора восстановить советскую сферу влияния от Европы до Центральной Азии.

Реакция США и подготовка к саммиту в Китае

Американское должностное лицо на условиях анонимности рассказало, что Уиткофф и Кушнер ответили россиянам, что ситуация существенно изменилась с декабря 2021 года, когда Москва требовала нового договора о прекращении военной активности НАТО в Восточной и Центральной Европе.

Представители Трампа призвали РФ смотреть в будущее и заявили об открытости новых предложений, которые будут содержать конкретные шаги России по снижению напряженности.

Личная встреча президента США Дональда Трампа с Путиным должна состояться на следующей неделе в китайском Шэньчжэне на полях ежегодного саммита стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

12 ноября в Кремле состоялась встреча Путина с американскими спецпредставителями Уиткоффом и Кушнером, которые обещали передать детали переговоров президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как стало известно, на встрече российская сторона вновь озвучила ряд ультимативных требований по Украине.

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