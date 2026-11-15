В районе дельты Дуная, неподалеку от румынского города Сулина, три коммерческих судна попали под удары беспилотников. В результате атаки возникли пожары, которые удалось локализовать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил премьер-министр Румынии Лука Никулеску в соцсети X.

Атака дронов на суда вблизи Румынии

Инцидент произошел вечером 14 ноября. Румынские военные радары зафиксировали воздушные цели в районе дельты Дуная, после чего Военно-воздушные силы страны дважды поднимали в небо истребители.

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Глава румынского правительства осудил атаку, подчеркнув, что безопасность экипажей судов остается первоочередной задачей.

Он назвал подобные инциденты недопустимыми и противоречащими нормам международного права.

По мнению премьер-министр Румынии, атака свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе из-за длительной российской агрессии против Украины.

Премьер заверил, что Румыния продолжит сотрудничать с союзниками и региональными партнерами, в частности, НАТО, для укрепления безопасности в Черном море.

Какие суда попали под удар

Министр обороны Румынии Штефан Раду Опря сообщил, что в результате атаки пострадали три коммерческих судна:

Evia Petrol V – греческий нефтехимический танкер;

Marsol – балкер под флагом Сент-Киттс и Невис;

Ali Najafov — танкер для перевозки нефтепродуктов под флагом Сент-Китс и Невис.

По словам министра, жертв удалось избежать, а вспыхнувшие после ударов пожары оперативно локализовали.

Он также анонсировал обсуждение ситуации в Черном море с европейскими коллегами во время встреч в Брюсселе во вторник и среду.

Министр обороны страны отметил необходимость усиления поддержки союзников, в частности путем привлечения разведывательной авиации для патрулирования и современных средств противодействия беспилотникам.

Кроме того, министр сообщил о переговорах с компанией Thales, поставляющей Румынии радары Gap Filler. По его словам, передачу оборудования планируют ускорить.

Среди основных приоритетов Министерства обороны Румынии остаются модернизация вооружения, подготовка военных, обмен разведывательной информацией и углубление международного сотрудничества.

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