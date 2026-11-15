В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам на территории России, откуда враг поднимает в воздух боевую авиацию и ударные беспилотники. Под огневое поражение попали аэродром Ахтубинск в Астраханской области и дронопорт Цимбулова в Орловской области.

О результатах боевой работы сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удар по аэродрому Ахтубинск и дронопорту Цимбулова

Первой важной целью стал аэродром Ахтубинска в Астраханской области РФ, расположенный примерно в 650 км от линии боевого столкновения.

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На этом аэродроме дислоцируется 929-й государственный летно-испытательный центр Министерства обороны России — один из российских центров испытаний новой военной авиатехники и вооружения. Там проходят проверку новейшие самолеты и ракеты перед отправкой на войну против Украины.

Кроме того, Ахтубинск используется для базирования истребителей-бомбардировщиков Су-34, применяющих управляемые авиационные бомбы для ударов по украинским городам и позициям войск.

По данным Генштаба, в результате поражения на территории аэродрома зафиксирована мощная вторичная детонация на складе с комплектами к авиационным управляемым ракетам.

Также известно о поражении подвижного радиовысотомера ПРВ-13 — важного для работы аэродрома комплекса, предназначенного для измерения высоты полета воздушных объектов и определения их координат.

Второй удар Силы обороны нанесли в районе населенного пункта Цимбулово Орловской области РФ. Там поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников – так называемый дронопорт Цимбулова.

Именно с этой площадки российские войска осуществляют пуски дронов по украинским городам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что системная работа по ключевым военным объектам российских войск будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

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