Силы обороны поразили аэродром Ахтубинск и дронопорт Цимбулова в РФДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В ночь на 15 ноября Силы обороны поразили аэродром Ахтубинск в 650 км от линии фронта, где базируется 929 центр испытания новой авиатехники и вооружения РФ, а также истребители Су-34.
- Второй удар пришелся по месту хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников Цимбулова в Орловской области России.
В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум объектам на территории России, откуда враг поднимает в воздух боевую авиацию и ударные беспилотники. Под огневое поражение попали аэродром Ахтубинск в Астраханской области и дронопорт Цимбулова в Орловской области.
О результатах боевой работы сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Удар по аэродрому Ахтубинск и дронопорту Цимбулова
Первой важной целью стал аэродром Ахтубинска в Астраханской области РФ, расположенный примерно в 650 км от линии боевого столкновения.
На этом аэродроме дислоцируется 929-й государственный летно-испытательный центр Министерства обороны России — один из российских центров испытаний новой военной авиатехники и вооружения. Там проходят проверку новейшие самолеты и ракеты перед отправкой на войну против Украины.
Кроме того, Ахтубинск используется для базирования истребителей-бомбардировщиков Су-34, применяющих управляемые авиационные бомбы для ударов по украинским городам и позициям войск.
По данным Генштаба, в результате поражения на территории аэродрома зафиксирована мощная вторичная детонация на складе с комплектами к авиационным управляемым ракетам.
Также известно о поражении подвижного радиовысотомера ПРВ-13 — важного для работы аэродрома комплекса, предназначенного для измерения высоты полета воздушных объектов и определения их координат.
Второй удар Силы обороны нанесли в районе населенного пункта Цимбулово Орловской области РФ. Там поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников – так называемый дронопорт Цимбулова.
Именно с этой площадки российские войска осуществляют пуски дронов по украинским городам, объектам энергетики и гражданской инфраструктуре.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что системная работа по ключевым военным объектам российских войск будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.