В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали объекты в нескольких регионах России. По предварительным данным, под удар попали Нижнекамскнефтехим, две электроподстанции и мост в районе Таганрога и государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ в Ахтубинске.

О последствиях ночных взрывов и пожаров сообщают Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

Удар по нефтехимическому комплексу в Нижнекамске

Ночью жители Нижнекамска информировали о серии взрывов. По предварительной информации, целью атаки стал завод Нижнекамскнефтехим (входит в холдинг СИБУР), на территории которого возник масштабный пожар.

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Мэр Нижнекамска Радмир Беляев подтвердил повреждение объектов промышленной зоны в результате атаки, однако не уточнил, о каких именно сооружениях идет речь.

ПАО Нижнекамскнефтехим (НКНГ) является одним из крупнейших нефтехимических комплексов Европы. Предприятие перерабатывает сырье компаний ТАИФ-НК и ТАНЕКО, производя каучуки, пластики и этилены.

По итогам 2025 года выпуск нефтехимической продукции на заводе достиг трех млн тонн, а мощность его нового комплекса ЭП-600 составляет 600 тыс. тонн этилена в год.

Повреждение подстанций и моста в Ростовской области

О ночном налете беспилотников также сообщали жители Таганрога. По данным OSINT-анализа Telegram-канала Astra, под удар, по всей вероятности, попала подстанция 220 кВ Т-10 (Таганрог-10) — это ключевой энергообъект, питающий сам город и его промышленную зону, включая крупные предприятия вроде АО ТАГМЕТ.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что во время отбивания атаки в Таганроге, Ростове-на-Дону и еще в семи районах региона якобы было сбито около 50 дронов. В то же время он признал ряд повреждений инфраструктуры.

По его словам, в Таганроге повреждена электроподстанция, питающая железную дорогу. Поэтому обесточены линии электропередачи между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка, а движение поездов остановлено.

Он отметил, что также в городе получила повреждения и загорелась еще одна подстанция — в квартале Шубин.

В то же время губернатор признал, что в Неклиновском районе поврежден участок трассы Р-280, в частности дорожное полотно моста через железнодорожные пути на 64-м км автодороги (движение по мосту перекрыто, повреждены четыре автомобиля, пожар не зафиксирован).

Пожар на объекте Минобороны РФ в Ахтубинске

Кроме того, ночью раздавались взрывы в городе Ахтубинск в Астраханской области. По имеющейся информации, под удар попал 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ имени В. П. Чкалова (ГЛИЦ), на территории которого вспыхнул пожар.

Однако мэр Ахтубинска Александр Сиваков утверждает, что после обследования города по итогам ночной атаки не было обнаружено повреждений городской инфраструктуры.

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