В ночь на 18 ноября беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. По предварительным данным, под ударом оказались сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Афипский.

О падении обломков на территории промышленных объектов сообщил Оперативный штаб Краснодарского края РФ, а детали о возможных целях атаки обнародовали Telegram-каналы Astra и Exilenova+.

Атака на Ильский и Афипский НПЗ

По утверждению российского Оперативного штаба, обломки сбитых беспилотников якобы упали на территории двух предприятий, что привело к пожару.

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В то же время Telegram-каналы со ссылкой на сообщения местных жителей предполагают, что в результате ночной атаки могли быть поражены сразу два нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Афипский, ведь именно вблизи этих объектов фиксировали последствия попаданий.

По словам местных жителей, во время налета беспилотников в Краснодаре раздавались сирены воздушной тревоги, а взрывы были слышны примерно каждые 30 секунд.

Что известно об Афипском и Ильском НПЗ

Оба предприятия принадлежат к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам Краснодарского края и задействованы в обеспечении российской армии.

Афипский НПЗ имеет мощность переработки около 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, используемые для нужд экономики и военной логистики России.

Ильский НПЗ обладает несколько большей мощностью и способен перерабатывать примерно 6,6 млн тонн нефти ежегодно.

Завод занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также производством и отгрузкой нефтепродуктов, которые, в частности, поставляются для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ.

В предыдущий раз Афипский НПЗ подвергался атакам беспилотников 6 ноября. Тогда на его территории возник масштабный пожар, однако точные последствия и масштабы повреждений не раскрывались.

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