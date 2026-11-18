Дроны атаковали Афипский и Ильский НПЗ в РФ: оба предприятия горятДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. По словам жителей, взрывы были слышны примерно каждые 30 секунд.
- Под удар могли попасть сразу два больших НПЗ – Ильский и Афипский.
- Оба завода производят топливо и нефтепродукты для обеспечения потребностей армии и военной логистики России.
В ночь на 18 ноября беспилотники массированно атаковали Краснодарский край России. По предварительным данным, под ударом оказались сразу два крупных нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Афипский.
О падении обломков на территории промышленных объектов сообщил Оперативный штаб Краснодарского края РФ, а детали о возможных целях атаки обнародовали Telegram-каналы Astra и Exilenova+.
Атака на Ильский и Афипский НПЗ
По утверждению российского Оперативного штаба, обломки сбитых беспилотников якобы упали на территории двух предприятий, что привело к пожару.
В то же время Telegram-каналы со ссылкой на сообщения местных жителей предполагают, что в результате ночной атаки могли быть поражены сразу два нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Афипский, ведь именно вблизи этих объектов фиксировали последствия попаданий.
По словам местных жителей, во время налета беспилотников в Краснодаре раздавались сирены воздушной тревоги, а взрывы были слышны примерно каждые 30 секунд.
Что известно об Афипском и Ильском НПЗ
Оба предприятия принадлежат к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам Краснодарского края и задействованы в обеспечении российской армии.
Афипский НПЗ имеет мощность переработки около 6,25 млн тонн нефти в год. Предприятие выпускает дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, используемые для нужд экономики и военной логистики России.
Ильский НПЗ обладает несколько большей мощностью и способен перерабатывать примерно 6,6 млн тонн нефти ежегодно.
Завод занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также производством и отгрузкой нефтепродуктов, которые, в частности, поставляются для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ.
В предыдущий раз Афипский НПЗ подвергался атакам беспилотников 6 ноября. Тогда на его территории возник масштабный пожар, однако точные последствия и масштабы повреждений не раскрывались.