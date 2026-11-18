Американские представители во время встреч в Берлине должны предоставить Украине необходимую информацию о переговорах президента США Дональда Трампа, в том числе тех, которые проходят в Китае.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 ноября.

Зеленский ждет информацию о переговорах Трампа в Китае

– Американские представители говорили о том, что в Берлине на наших встречах дадут необходимую информацию о переговорах президента Америки, которые сейчас происходят в том числе и в Китае, – сказал президент.

По словам главы государства, Украина рассчитывает на встречу с представителями президента США.

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Кроме того, украинская сторона планирует обсудить с европейскими лидерами дальнейшие шаги в переговорном процессе с Россией.

Владимир Зеленский отметил, что в четверг также состоится встреча Коалиции желающих. Украина совместно с партнерами готовит новые пакеты поддержки, которые будут касаться, в частности, обороны и энергетики.

Кроме того, запланированы двусторонние встречи, которые, как подчеркнул президент, должны укрепить Украину и ее дипломатические позиции.

– Мы с европейцами имеем четкую общую позицию: вопросы Украины должны решаться при участии Украины, вопросы Европы должны решаться при участии Европы. Только такой подход и будет, – подчеркнул глава государства.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин встретился с Владимиром Путиным, который прибыл в страну для участия в 33-м саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Позже в Китай прибыл и президент США Дональд Трамп. Его самолет приземлился в Шэньчжэне, где Си Цзиньпин лично поприветствовал американского лидера.

Ожидается, что трехсторонняя встреча Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в четверг, 19 ноября, в городе Шэньчжэнь.

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