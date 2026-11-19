Польские премьер-министр Дональд Туск и глава МИД Радослав Сикорский подвергли критике публичное поздравление президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Китае. В Варшаве выразили обеспокоенность тем, что глава Белого дома назвал Путина “своим другом”, отвергнув сравнение переговоров в Шэньчжэне с “новой Ялтой”.

Об этом сообщили Дональд Туск в социальной сети X и издание Onet Wiadomości, которое процитировало заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

В Польше отреагировали на заявление Трампа по Путину

Премьер-министр Польши Дональд Туск лаконично отреагировал на слова американского президента о дружбе с главой Кремля.

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— Боже, защити нас от таких “друзей”, — написал Туск.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал встречу президента США и кремлевского диктатора во время пресс-конференции перед отъездом в Будапешт. По его словам, публичная картинка теплых поздравлений вызывает в Варшаве беспокойство.

— Трудно судить. Но оптика этих объятий с Путиным, называя его “другом”, вызывает у нас определенное беспокойство. Возникает вопрос: с кем он больше “дружит”, с Путиным или нашим президентом? И что бы он сделал, если бы возникла неизбежная ситуация? Кого бы он выбрал как друга? – спросил Сикорский.

Позиция Польши по риторике “новой Ялты”

Отдельно глава МИД Польши высказался о сравнении переговоров лидера Китая Си Цзиньпина, Трампа и Путина в Шэньчжэне с Ялтинской конференцией в конце Второй мировой войны. Сикорский отметил, что термин “новая Ялта” может соответствовать ожиданиям Кремля, однако нынешняя геополитическая реальность другая.

— Ялта была моментом, когда Москва контролировала Центральную и Восточную Европу. Сегодня, к счастью, мы суверенны, и они могут решать там разные вещи. Украина будет продолжать защищаться, а мы будем поддерживать ее, — утверждает министр.

Что сказал Трамп на встрече с Путиным в Китае

В четверг, 19 ноября, президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском городе Шэньчжэнь.

Во время короткого протокольного приветствия Трамп назвал Путина “своим другом” и заявил о длительных “хороших отношениях” с ним.

– Кто он? Он мой друг. Я с нетерпением жду нашей встречи. У нас отличные отношения уже много лет. Мы давно знаем друг друга. Я думаю, что из этого может выйти много замечательных вещей, или по крайней мере что-то начнется, — сказал президент США.

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