Путин впервые с 2022 года появился на совместном фото с западными лидерамиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- 19 ноября Владимир Путин принял участие в совместной фотосессии мировых лидеров на саммите АТЭС в Китае.
- Украинские организации в Австралии раскритиковали это совместное фото.
19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне мировые лидеры приняли участие в традиционной групповой фотосессии.
Президент РФ Владимир Путин оказался в первом ряду рядом с председателем КНР Си Цзиньпином. По другую сторону от китайского лидера стоял президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает The New York Times.
Совместное фото с Путиным на саммите АТЭС: реакция Канады и Австралии
По данным СМИ, это первое такое групповое фото с участием Путина после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.
Появление российского президента среди лидеров стран, осуждающих войну против Украины, вызвало критику.
Премьер-министры Австралии Энтони Альбанизи объяснил, почему согласился на совместное фото с Путиным во время саммита АТЭС в Китае.
— Китай принимает нас здесь. Я уважаю это. Но мы также четко выразим свою позицию по Украине, — заявил он.
В то же время Союз украинских организаций Австралии призвал премьера отказаться от совместного фото. Представители организации считают, что такие снимки могут способствовать нормализации присутствия Путина на международной арене.
Премьер-министр Канады Марк Карни также заявил, что согласился на фотосессию из уважения к стране-хозяйке.
— Краткий ответ по поводу протокола участия в фотосессии: да, я приму участие в фотосессии из уважения к хозяину, — сказал Карни.
Он подчеркнул, что позиция Канады по поводу российской агрессии остается неизменной и отражена в политике государства.
Почему совместное фото с Путиным вызвало дискуссию
Как отмечает The New York Times, после полномасштабного вторжения России в Украину Путин избегал большинства международных саммитов и не участвовал в традиционных групповых фотосессиях мировых лидеров.
Накануне встречи АТЭС обсуждали возможность бойкота совместного фото отдельными участниками.
В частности, во время встречи министров иностранных дел G20 в Атланте в прошлом месяце некоторые дипломаты отказались фотографироваться вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В результате совместную фотосессию отменили.
Однако на саммите АТЭС лидеры позировали вместе с Путиным дважды — во время вечернего банкета 18 ноября и официальной фотосессии 19 ноября.
Напомним, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне началась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.
Во время переговоров лидеры заявили о намерении обсудить прекращение войны России против Украины.
Трамп также подчеркнул важность обсуждения вопросов нераспространения и неприменения ядерного оружия.