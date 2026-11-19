19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне мировые лидеры приняли участие в традиционной групповой фотосессии. Президент РФ Владимир Путин оказался в первом ряду рядом с председателем КНР Си Цзиньпином. По другую сторону от китайского лидера стоял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает The New York Times. Сейчас смотрят Совместное фото с Путиным на саммите АТЭС: реакция Канады и Австралии По данным СМИ, это первое такое групповое фото с участием Путина после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Появление российского президента среди лидеров стран, осуждающих войну против Украины, вызвало критику. Премьер-министры Австралии Энтони Альбанизи объяснил, почему согласился на совместное фото с Путиным во время саммита АТЭС в Китае.

— Китай принимает нас здесь. Я уважаю это. Но мы также четко выразим свою позицию по Украине, — заявил он.

В то же время Союз украинских организаций Австралии призвал премьера отказаться от совместного фото. Представители организации считают, что такие снимки могут способствовать нормализации присутствия Путина на международной арене.

Премьер-министр Канады Марк Карни также заявил, что согласился на фотосессию из уважения к стране-хозяйке.

— Краткий ответ по поводу протокола участия в фотосессии: да, я приму участие в фотосессии из уважения к хозяину, — сказал Карни.

Он подчеркнул, что позиция Канады по поводу российской агрессии остается неизменной и отражена в политике государства.

Почему совместное фото с Путиным вызвало дискуссию

Как отмечает The New York Times, после полномасштабного вторжения России в Украину Путин избегал большинства международных саммитов и не участвовал в традиционных групповых фотосессиях мировых лидеров.

Накануне встречи АТЭС обсуждали возможность бойкота совместного фото отдельными участниками.

В частности, во время встречи министров иностранных дел G20 в Атланте в прошлом месяце некоторые дипломаты отказались фотографироваться вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В результате совместную фотосессию отменили.

Однако на саммите АТЭС лидеры позировали вместе с Путиным дважды — во время вечернего банкета 18 ноября и официальной фотосессии 19 ноября.

Напомним, что 19 ноября в китайском Шэньчжэне началась трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

Во время переговоров лидеры заявили о намерении обсудить прекращение войны России против Украины.

Трамп также подчеркнул важность обсуждения вопросов нераспространения и неприменения ядерного оружия.

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