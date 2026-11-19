Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин 19 ноября провели встречу в Китае, которая длилась около 40 минут.

Об этом сообщают CNN и Bloomberg.

Встреча Трампа и Путина в Китае 19 ноября: что известно

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Сейчас смотрят

Перед началом переговоров Трамп вошел в зал вместе с госсекретарем США Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом.

Увидев Путина, американский президент улыбнулся и сказал:

— Кто это? Это мой друг.

После этого лидеры пожали друг другу руки.

Trump to Putin: Who is he? It’s my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Трамп также заявил, что на протяжении многих лет поддерживает с Путиным хорошие отношения.

— У нас прекрасные отношения уже много лет, мы давно знаем друг друга, и я думаю, что из этого может получиться много замечательного или, по крайней мере, начаться что-то хорошее, — сказал президент США.

Trump with Putin: We’ve had a great relationship for many years. We’ve known each other for a long time. I think a lot of wonderful things can come out of this, or at least start, but I think they will come out of this. https://t.co/w27VqtTQbl — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

По данным CNN, сама встреча длилась примерно 40 минут. Один из американских чиновников назвал ее неформальной.

Доступ в помещение, где проходили переговоры, был ограничен, поэтому внутрь пустили только одну телекамеру.

Стоит отметить, что пока Путин не сделал публичных заявлений по итогам встречи.

По данным СМИ, это была первая личная встреча Трампа и Путина после переговоров на Аляске в августе 2025 года, которые не завершились заключением официального соглашения о прекращении войны в Украине.

После двусторонней встречи на 19 ноября также запланированы трехсторонние переговоры Трампа, Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп не должен помогать российскому диктатору Владимиру Путину.

В интервью Fox News глава государства подчеркнул, что считает своим долгом говорить американскому президенту правду о ситуации в Украине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.