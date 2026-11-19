Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его советником по национальной безопасности Гюнтером Заутером.

О встрече Кушнер сообщил в соцсети X.

Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Фридрихом Мерцем

Стороны обсудили результаты переговоров президента США Дональда Трампа в Китае с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

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Еще одной темой разговора стали последние усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

По словам Кушнера, Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с Германией, Украиной и другими европейскими партнерами. Цель сотрудничества — согласовать позиции и подготовиться к следующему раунду переговоров по российско-украинской войне.

Кушнер положительно оценил позицию немецкого канцлера относительно завершения войны в Украине и отметил его роль в сотрудничестве с американской стороной.

— Канцлер Мерц является решительным сторонником мира в Украине и крепкого евроатлантического альянса. Мы благодарны ему за лидерство, конструктивное взаимодействие и тесное партнерство в нашей совместной работе над достижением нашей общей цели — прекращения этой ужасной войны и построения безопасного и процветающего будущего для Украины и Европы, — сказал Кушнер.

Заседание Коалиции желающих в Берлине

Сегодня, 19 ноября, в Берлине проходит заседание Коалиции желающих. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой уже прибыл в немецкую столицу для участия в мероприятии.

По словам главы государства, во встрече примут участие более 40 партнеров, среди которых будет и команда президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский говорил, что рассчитывает провести встречу с американскими представителями во время заседания Коалиции желающих.

Фото: Джаред Кушнер

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