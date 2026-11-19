Уиткофф и Кушнер обсудили с Мерцем результаты встречи Трампа с ПутинымДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его советником по национальной безопасности Гюнтером Заутером.
- Стороны обсудили результаты переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае.
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и его советником по национальной безопасности Гюнтером Заутером.
О встрече Кушнер сообщил в соцсети X.
Переговоры Уиткоффа и Кушнера с Фридрихом Мерцем
Стороны обсудили результаты переговоров президента США Дональда Трампа в Китае с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
Еще одной темой разговора стали последние усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.
По словам Кушнера, Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с Германией, Украиной и другими европейскими партнерами. Цель сотрудничества — согласовать позиции и подготовиться к следующему раунду переговоров по российско-украинской войне.
Кушнер положительно оценил позицию немецкого канцлера относительно завершения войны в Украине и отметил его роль в сотрудничестве с американской стороной.
— Канцлер Мерц является решительным сторонником мира в Украине и крепкого евроатлантического альянса. Мы благодарны ему за лидерство, конструктивное взаимодействие и тесное партнерство в нашей совместной работе над достижением нашей общей цели — прекращения этой ужасной войны и построения безопасного и процветающего будущего для Украины и Европы, — сказал Кушнер.
Заседание Коалиции желающих в Берлине
Сегодня, 19 ноября, в Берлине проходит заседание Коалиции желающих. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой уже прибыл в немецкую столицу для участия в мероприятии.
По словам главы государства, во встрече примут участие более 40 партнеров, среди которых будет и команда президента США Дональда Трампа.
Ранее Зеленский говорил, что рассчитывает провести встречу с американскими представителями во время заседания Коалиции желающих.
Фото: Джаред Кушнер