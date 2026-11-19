Утром 19 ноября беспилотники атаковали объекты вблизи Альметьевска в Республике Татарстан, в 1,3 тыс. км от Украины. Под удар попали резервуары для хранения нефти, а в районе ключевой нефтеперекачивающей станции Калейкино вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Поражение НПС Калейкино в России

По сообщениям жителей Альметьевска, в районе села Калейкино (в 5-8 км от города) раздались взрывы и появились яркие вспышки, после чего в сторону промышленной площадки отправились машины скорой помощи и пожарные расчеты.

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Изучив видео очевидцев, OSINT-аналитик Astra установил, что на территории нефтеперекачивающей станции Калейкино возник пожар.

Вскоре пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова подтвердила утреннюю атаку беспилотников на юго-восток Республики. Там заявили, что близ Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти, обломки повредили несколько гражданских объектов, а погибших и пострадавших нет.

В то же время в Казанском Кремле заверили, что автоматическая система пожаротушения и службы безопасности объекта якобы оперативно локализовали возгорание, поэтому большого пожара удалось избежать.

Из-за продолжавшейся несколько часов дроновой и ракетной атаки в Татарстане закрывали аэропорты, а управление образования Альметьевского района отменило первые уроки в школах и рекомендовало родителям оставить детей дома и в детсадах.

Что известно о НПС Калейкино в России

НПС Калейкино расположена примерно в 1,3 тыс. км от границы с Украиной и является одной из ключевых нефтеперекачивающих станций системы магистральных нефтепроводов России (структура Транснефть — Прикамье).

На этом объекте смешиваются потоки нефти разных сортов из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, поддерживается давление в магистральной трубе и распределяется сырье, в частности в систему нефтепровода Дружба.

Это уже не первая атака на этот объект. В предыдущий раз НПС Калейкино попала под удар дальнобойных дронов СБУ 23 февраля. По данным источников, тогда на станции загорелись два резервуара объемом по 50 тыс. куб. м каждый.

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