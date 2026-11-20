В декларации по итогам трехстороннего саммита лидеров США, Китая и России изначально должен был быть пункт об Украине. Однако американская сторона настояла на исключении этого пункта из-за неудачной формулировки.

Об этом заявил изданию Helsingin Sanomat президент Финляндии Александр Стубб.

США исключили пункт об Украине из декларации по итогам саммита в Китае

По словам финского президента, во время предварительных обсуждений перед встречей Коалиции желающих в Берлине стало известно, что в так называемой декларации о мире, которую должны были заключить президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, планировали упомянуть Украину.

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Однако Соединенные Штаты добились исключения соответствующего пункта из окончательного документа. – Формулировка там была неудачной, поэтому США ее исключили. На мой взгляд, это было хорошо, – сказал Александр Стубб.

Он рассказал, что после вылета из Китая Трамп позвонил участникам встречи Коалиции желающих непосредственно со своего самолета.

Американский лидер подчеркнул необходимость завершить войну в Украине, чтобы Европа могла направить свои средства на другие цели.

– То есть никакого призыва прекратить поддержку Украины, – утверждал Стубб.

По словам финского президента, Трамп дал понять, что европейским странам стоит наладить прямые контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.

– Факт заключается в том, что в России есть только один человек, который решает вопросы войны и мира, и это президент Владимир Путин, – отметил финский лидер.

Напомним, во время первого трехстороннего саммита в китайском Шэньчжэне президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин согласовали совместную декларацию о мире, в которой не упоминалась Украина.

Лидеры США, Китая и России встретились в четверг, 19 ноября, на международном саммите в Шэньчжэне.

Переговоры состоялись в государственной резиденции Kylin Villa у подножия горы Килин, неподалеку от озера Сили, и продолжались полтора часа. После завершения саммита лидеры не общались с представителями прессы.

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