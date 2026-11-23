23 ноября Силы обороны Украины нанесли дальнобойные удары по объектам нефтяной инфраструктуры в глубоком тылу РФ. Поражены нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в Перми за более чем 1,5 тыс. км от границы и нефтеперекачивающую станцию ​​Калейкино в Татарстане.

Операцию провели подразделения ССО по взаимодействию с повстанческим движением Черная искра и дальнобойные беспилотники ЦСО Альфа СБУ. Об этом сообщили Генеральный штаб ВСУ, Силы специальных операций ВСУ и Служба безопасности Украины.

Поражение НПЗ Лукойл-Пермнефтеоргсинтез в Перми

В ночь на 23 ноября 2026 года подразделения Deep Strike Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с повстанческим движением на территории РФ Черная искра атаковали Пермский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в более чем 1,5 тыс. км от украинской границы.

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В результате атаки на предприятии поражены три ключевых технологических установки. В частности, АВТ-2 и АВТ-5 (атмосферно-вакуумные трубчатки) — установки, с которых начинается первичная переработка сырой нефти и ее разделение на фракции для дальнейшего получения бензина, дизеля, авиатоплива и мазута. Без них завод не может перерабатывать нефть.

Также поражена установка изомеризации — оборудование, повышающее октановое число бензина и без которого предприятие не способно производить качественное топливо.

Пермский НПЗ является одним из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий России с проектной мощностью около 13 млн. тонн нефти в год.

Завод выпускает десятки наименований продукции, в частности, автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, сжиженные углеводородные газы, масла, битумы и нефтяной кокс. Это поставляется для обеспечения потребностей Вооруженных сил РФ, а также Уральского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Повторная атака на НПС Калейкино

В этот же день дальнобойные беспилотники Центра спецопераций Альфа СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию ​​Калейкино вблизи города Альметьевск в Республике Татарстан в более чем 1,2 тыс. км от Украины.

После попадания на территории станции вспыхнул пожар. По предварительной информации, горят четыре резервуара с нефтью вместимостью 20 тыс. куб. м каждый.

В Генштабе ВСУ напомнили, что это уже второй удар по объекту через несколько дней

В четверг, 19 ноября, на НПС Калейкино поразили три резервуара РВСПА-50000 вместимостью до 50 тыс. куб. м нефти каждый.

Калейкино является одним из ключевых узлов российской магистральной нефтетранспортной системы, куда поступает сырье из Западной Сибири, Татарстана, Удмуртии и Башкортостана. На станции нефть принимают, хранят и смешивают перед последующей транспортировкой и поставкой на российские НПЗ.

В Силах обороны отмечают, что системные удары по нефтяной инфраструктуре РФ в рамках права на самооборону (ст. 51 Устава ООН) нарушают логистику топлива, ослабляют военно-экономический потенциал и сокращают нефтяные доходы российского бюджета, которые Кремль направляет на полномасштабную войну.

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