Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 24-25 ноября будет находиться с визитом в США, где встретится с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

Рютте встретится с Трампом в США

Согласно программе визита генсек НАТО посетит штат Флорида. Встреча Рютте с американским президентом намечена на среду, 25 ноября, в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

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Кроме того, генеральный секретарь НАТО проведет переговоры с чиновниками американской администрации.

В то же время, мероприятия с участием представителей СМИ в рамках визита не запланированы.

Напомним, что ранее Марк Рютте, которого неоднократно критиковали за чрезмерно одобрительные высказывания в адрес Трампа, заявлял, что не намерен менять свой подход к общению с американским лидером.

Во время саммита НАТО в Анкаре Трамп в очередной раз выступил с критикой союзников по военному блоку, однако высоко оценил деятельность его генерального секретаря, назвав Рютте “самым большим активом” НАТО.

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