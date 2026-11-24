Генсек НАТО встретится с Трампом в США: датаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Соединенные Штаты 24–25 ноября для переговоров с президентом Дональдом Трампом.
- Встреча запланирована во Флориде, где генсек Альянса также проведет переговоры с высокопоставленными представителями американской администрации.
- НАТО обнародовало программу визита и сообщило, предусмотрены ли публичные мероприятия для журналистов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 24-25 ноября будет находиться с визитом в США, где встретится с президентом Дональдом Трампом.
Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
Рютте встретится с Трампом в США
Согласно программе визита генсек НАТО посетит штат Флорида. Встреча Рютте с американским президентом намечена на среду, 25 ноября, в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО проведет переговоры с чиновниками американской администрации.
В то же время, мероприятия с участием представителей СМИ в рамках визита не запланированы.
Напомним, что ранее Марк Рютте, которого неоднократно критиковали за чрезмерно одобрительные высказывания в адрес Трампа, заявлял, что не намерен менять свой подход к общению с американским лидером.
Во время саммита НАТО в Анкаре Трамп в очередной раз выступил с критикой союзников по военному блоку, однако высоко оценил деятельность его генерального секретаря, назвав Рютте “самым большим активом” НАТО.