Внеочередное заседание Европейского совета, которое запланировано на 26-27 ноября в Брюсселе, будет посвящено формированию следующего долгосрочного бюджета Евросоюза и финансовой поддержке Украины.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Антониу Кошты, адресованном лидерам стран ЕС 23 ноября.

Внеочередное заседание ЕС 26-27 ноября: что известно

Во время саммита 26-27 ноября руководители государств Евросоюза планируют обсудить финансовую помощь Украине на 2027 год и следующий период.

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Кошта отметил, что после представления предложения Европейской комиссии необходимо согласовать с международными партнерами пути покрытия финансовых потребностей Украины.

— Наряду с нашей работой над долгосрочным бюджетом Европейского Союза нам также нужно будет обсудить, как вместе с партнерами удовлетворить финансовые потребности Украины на 2027 год – после того, как Комиссия выдвинула свое предложение, – и на последующий период, – отметил Антониу Кошта.

По его словам, помощь Украине является не только поддержкой Киева, но и “инвестицией в собственную безопасность Европы”.

Отдельным вопросом повестки дня станет многолетний бюджет Евросоюза на 2028-2032 годы. По словам президента Европейского совета, пришло время согласовать его параметры.

— Мы коллективно несем ответственность за поиск сбалансированной договоренности, которая позволит Европейскому Союзу ответить на будущие вызовы: повысить нашу конкурентоспособность, укрепить нашу безопасность и оборону и усилить присутствие Европы в мире, одновременно сохраняя политики, которые доказали свою ценность, – отметил Кошта.

Внеочередное заседание Европейского совета начнется в четверг, 26 ноября, в 11:00 по киевскому времени. Сначала состоится саммит государств Еврозоны.

После этого лидеры ЕС обменяются мнениями с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой и перейдут к обсуждению многолетней финансовой рамки и финансирования Украины.

— Затем, после обмена мнениями с президентом Европейского парламента, мы начнем наши обсуждения многолетней финансовой рамки и финансирования Украины с целью своевременного достижения договоренности, – сообщил президент Европейского совета.

Кошта представит собственное предложение относительно многолетней финансовой рамки Евросоюза. После этого главы государств и правительств стран ЕС смогут высказать свои замечания и предложения.

По прогнозу президента Европейского совета, саммит завершится в пятницу, 27 ноября.

Напомним, 18 ноября Европейская комиссия одобрила пакет законодательных инициатив, который предусматривает предоставление Украине до €45 млрд дополнительной финансовой помощи в 2027 году.

Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины на €45 млрд. При этом Братислава продолжит предоставлять Киеву гуманитарную помощь.

Источник : Європейська правда

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